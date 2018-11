Leo Sorribes: «L'acadèmia del Ballet de Catalunya serà el planter de ballarins catalans»

"Els ballarins del Ballet de Catalunya han estat escollits entre 1.000 candidats"

"Volem fer-nos grans i poder representar Catalunya al món a través del ballet"

El Ballet de Catalunya estrena aquest cap de setmana una versió innovadora de Don Quixot al Centre Cultural Terrassa. És la quarta producció d'aquesta nova companyia de ballet que té la seu al mateix Centre Cultural i que busca ser el referent de la dansa innovadora tant a Catalunya com a la resta del món.- En dues temporades hem fet Paquita, el Trencanous, Triple Bill i ara estrenem el Don Quixot. Sens dubte és molt en una companyia que acaba de començar i que cada dia lluita amb els reptes que té. Tot i això estic content perquè hem aconseguit superar les dificultats i oferir un producte digne i mitjanament de qualitat.- Actualment té vint-i-quatre ballarins fixos i un grup de suport de cos de ball i d'altres aspectes de la companyia. Des del principi teníem previst fer produccions clàssiques, però també neoclàssiques i contemporànies perquè creiem que una companyia avui en dia ha de ser el més versàtil possible. La dansa ha evolucionat i el repertori clàssic s'ha de renovar i innovar.- Sí, busquem que sigui més atractiu de cara al públic i amb el Don Quixot ho hem fet eliminant tota la part de la pantomima i els personatges del Don Quixot i del Sancho Panza, traslladant la càrrega artística d'aquests personatges a un actor. En aquest cas Joel Minguet serà l'encarregat de narrar i interpretar tota aquesta part per generar en el públic una nova visió d'aquest clàssic.Pel que fa a la coreografia, tot i que ens hem centrat en la tradicional, la part del ball espanyol l'hem transformat en noves coreografies perquè es vegi l'estil espanyol del Don Quixot. La coreografia d'aquesta part està a càrrec de Xavier Bagà.- Primer de tot en la qualitat dels ballarins, ja que han estat escollits mitjançant audicions d'entre més de mil candidats i busquem que siguin molt versàtils. És a dir, que tinguin una base clàssica molt bona però que puguin fer altres estils. D'altra banda, el Ballet de Catalunya sempre buscarà aquesta innovació i originalitat en totes les produccions que fem. Som una companyia nova, sense tradició i això ens permet crear coses innovadores que no s'han fet abans per acabar creant un segell on la innovació sigui part del nostre estil.- A banda de seguir amb la companyia de ballet, volem posar en marxa l'acadèmia, un projecte que tindria dues vessants. D'una banda oferirà una formació professional perquè el sigui el nou planter de ballarins del Ballet de Catalunya; i de l'altra hi haurà una branca amateur i de lleure on hi haurà espais per la gent jove, la gent gran, o persones amb diversitat funcional, on es faran diversos cursos per beneficiar-se de tot allò que aporta la dansa tant físicament com mentalment.- Tenim les instal·lacions però ens fa falta finançament tan privat com de les institucions públiques per desenvolupar el projecte.- És una responsabilitat molt gran perquè d'alguna manera representa una part de la cultura catalana. Des del nostre punt de vista pot ser una carta de presentació de Catalunya a l'exterior. Per a tot això esperem que les institucions piquin l'ullet al Ballet de Catalunya.- Amb el Don Quixot farem una gira a Corea del Sud entre el juny i el juliol i també tenim previst alguns espectacles a diferents teatres i centres culturals de Catalunya. Volem fer-nos grans i poder representar Catalunya al món a través del ballet.

