Trump perd el poder absolut als Estats Units

Demòcrates celebrant l'èxit a les eleccions de mig mandat Foto: ACN

En les eleccions a mig mandant els nord-americans escullen els 435 membres de la Cambra de Representants, 35 dels 100 senadors i 26 governadors, a més de milers de càrrecs locals i estatals. Els comicis estan considerats un "referèndum” al president, en aquest cas, Donald Trump. En les eleccions a mig mandant els nord-americans escullen els 435 membres de la Cambra de Representants, 35 dels 100 senadors i 26 governadors, a més de milers de càrrecs locals i estatals. Els comicis estan considerats un "referèndum” al president, en aquest cas, Donald Trump.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de novembre de 2018

Donald Trump ha perdut el ple poder als Estats Units. Quan encara no ha finalitzat el recompte de les eleccions legislatives de mig mandat ja hi ha dos titulars clars: els republicans perden el control de la Cambra de Representants però, en canvi, mantenen (i refermen) el control del Senat. A efectes pràctics, això dificultarà molt la gestió de Trump, que tindrà moltes dificultats per tirar endavant alguns dels seus projectes.Segons la premsa nord-americana, amb els resultats provisionals del recompte, el Partit Demòcrata, impulsat per una alta participació en les eleccions de mig mandat, ha assegurat 204 escons i el Republicà 187 a la cambra baixa. Calen 218 dels 435 seients que té aquest legislatiu.En canvi, amb l'escrutini encara obert passades les 7 del matí hora catalana, Trump ja ha garantit els 51 senadors republicans necessaris per continuar controlant la cambra alta del Congrés dels EUA. Pel que fa a l'elecció dels governadors, els demòcrates de moment han guanyat 5 estats fins ara republicans.Fins ara les dues institucions legislatives estaven dominades pel partit republicà de Trump però, si alguna passa a mans dels demòcrates, el president podria tenir dificultats per aplicar la seva agenda política just quan arriba a l'equador del seu mandat.Tot i aquest revés, Trump s’ha mostrat eufòric i ha piulat: "Èxit espectacular". Els portaveus dels demòcrates també s’han mostrat molt satisfets amb els resultats, i la líder demòcrata al congrés, Nancy Pelosi ha assegurat que "demà serà un nou dia a Amèrica".La CNN, que preveu que els demòcrates podrien obtenir un marge de quinze escons a la cambra baixa, ha indicat que els republicans Bill Lee i Rosteix Hutchinson i la demòcrata Gina Raimond es faran amb la victòria en les governacions de Tennessee, Arkansas i Rohde Island, respectivament.A Kansas, Laura Kelly, demòcrata, es convertirà en la nova governadora enfront del republicà Kris Kobach, la qual cosa suposa un dur cop per als republicans, que no han perdut unes eleccions a la governació de l'estat en una dècada. Això també constituirà un revés per Trump, que va atorgar a Kobach un paper rellevant després de les eleccions presidencials celebrades en 2016.A l'estat de Colorado, el demòcrata Jared Polis es farà amb la victòria, la qual cosa el convertirà en el primer governador nord-americà obertament homosexual. D'altra banda, Marsha Blackburn, del Partit Republicà, es convertirà en la senadora per Tennessee i serà la primera dona a fer-ho per aquest estat.Així mateix, la CNN estima que el senador demòcrata Bernie Sanders aconseguirà la reelecció per conservar el seu escó per Vermont. El demòcrata Sherrod Brown continuarà en el seu escó per Ohio, mentre que Mitt Romney, exgovernador de Massachusetts, es farà amb un escó per Utah.A ells s'han sumat Deb Fischer (Nebraska), John Barrasso (Wyoming) i Roger Wicker (Mississipí) i Ted Cruz (Texas), que aconseguiran fer-se amb un escó en la cambra alta. L'estat de Mississipí haurà de celebrar una segona volta electoral atès que cap dels dos candidats al Senat -Cindy Hyde Smith i Mike Espy- ha obtingut la majoria dels vots.Les demòcrates Rashida Tlaib i Ilhan Omar, ambdues musulmanes, s'han assegurat un escó a la Cambra de Representants. Només altres dos musulmans -tots dos homes- han estat triats el Congrés dels Estats Units: Keith Ellison i Andre Carson.

