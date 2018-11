El Barça empata amb l'Inter i ja és als vuitens de final de la Champions (1-1)

El Barça ja està als vuitens de final de la Lliga de Campions. L'empat a un d'aquest dimarts contra l'Inter de Milà, en una de les actuacions més sòlides dels de Valverde aquesta temporada, ha estat suficient per situar els blaugrana entre els millors 16 equips d'Europa una temporada més. L'autor del gol del conjunt català ha estat Malcom, que ha enviat al fons de la xarxa la primera pilota que ha tocat. Icardi ha marcat pels italians.L'inici de partit ha estat molt intens. Esperonats per les grades del Giuseppe Meazza, plenes a vessar d'una afició molt activa des dels primers instants, els primers a provar sort han estat els locals. L'Inter de Milà ha intentat sortir en forma d'allau ofensiva, però els blaugrana han aconseguit aturar l'embranzida dels italians, amb un Dembélé molt actiu entre els migcampistes i els centrals i un Arthur col·laboratiu i organitzador.El Barça s'ha fet amb la batuta del partit. Els de Valverde, superiors, han mogut molt bé i amb velocitat la pilota des de l'inici i han monopolitzat les primeres ocasions de gol. El ritme de joc dels blaugrana ha deixat en no res la pressió dels milanesos. Suárez i Dembélé han tingut a tocar la diana abans d'arribar al quart d'hora.El pas dels minuts no han fet res més que confirmar el domini del Barça, al qual només li faltava traduir-lo en avantatge real en el marcador. Ha arribat el descans i no ha estat capaç de fer-ho.En el segon temps la pel·lícula no ha canviat gens. Els de Valverde han continuat quallant al Giuseppe Meazza una de les actuacions més sòlides de tota la temporada. El gol, però, s'ha continuat resistint, malgrat el setge constant a la porteria de Handanovic, que se les ha empescat com a pogut per evitar que les constants envestides dels blaugrana arribessin a bon port.Quan semblava que el Barça no aconseguiria batre la defensa italiana, a menys de 10 minuts pel final, Malcom ha sabut aprofitar l'oportunitat que li ha donat Valverde i ha enviat al fons de la xarxa la primera pilota que ha tocat.L'alegria del Barça, però, s'ha esfumat en res i menys. A menys de tres minuts pel xiulet final, Icardi ha empatat pels italians. Empat dolorós, per com s'ha produït, en un estadi de llegenda. Això sí, una temporada més, els blaugrana entre els setze millors equips d'Europa.

