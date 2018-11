El PP evita la reprovació de Borrell al Senat pel cas Abengoa

El grup del Partit Popular al Senat ha fet pinça amb el PSOE i ha evitat que prosperi la reprovació del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, impulsada pel PDECat. La senadora Marta Pascal ha demanat la dimissió pel cas Abengoa, després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) hagi multat el ministre per considerar que va usar informació privilegiada per una venda d'accions quan era conseller de la companyia.



El text s'ha rebutjat amb 206 vots en contra, 23 a favor (s'hi ha sumat ERC) i 20 abstencions de Podem. Pascal ha defensat que calia apartar Borrell "per ètica" i ha negat que es tracti d'una "qüestió d'ideologia". En canvi, el senador Carlos Aragonés ha acusat el PDECat de fer-los "perdre el temps" portant al ple reprovacions que no tenen a veure amb la tasca ministerial de Borrell.

Des del passadissos del Senat, el portaveu popular, Ignacio Cosidó, havia avançat que no donarien suport al text perquè suposava posar-se del costat dels independentistes. A més, ha defensat que el seu 'no' és per "sentit d'Estat". "Estem recolzant un ministre que tindríem motius de criticar-lo però li donarem suport davant dels independentistes perquè quan més units estiguem per fer front al desafiament independentista més bé li anirà a Espanya", ha defensat.

