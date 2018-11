VÍDEO Aquest és l'emotiu anunci de «La Marató» de TV3 contra el càncer

Estem d'estrena! Aquest és l'espot de #LaMaratóTV3, inspirat en la història del gos japonès Hachiko. Què hauria passat si l’amo no hagués mort? I si la investigació l’hagués salvat? pic.twitter.com/H4vNREWyZd — TV3.cat (@tv3cat) 6 de novembre de 2018

"El temps no cura el càncer, la investigació, sí". Aquesta és la premissa de l'espot de sensibilització d'enguany de La Marató de TV3, que arriba a la seva 27ena edició i que recorda la història del gos japonès Hachiko. La Marató, que serà presentada per Gemma Nierga i Ramon Gener, tindrà lloc el proper 16 de desembre i estarà dedicada al càncer.Hachiko va ser un gos de raça Akita que es va fer famós perquè cada dia acompanyava el seu amo, un professor de la Universitat de Tòquio, de casa a l'estació del tren i l'esperava a la tornada. Quan el seu amo va morir, ell va continuar fidelment amb la rutina confiant en la seva tornada, durant 10 anys, fins que va morir el 1935. Aquesta història és la que recull la pel·lícula “Sempre al teu costat, Hachiko”, una adaptació nord-americana del 2009 sobre la seva vida protagonitzada per Richard Gere.Amb aquest escenari, l'espot de La Marató parteix de la pregunta: què hauria passat si l'amo no hagués mort? I si la medicina li hagués donat una segona oportunitat? Gravat a Puigcerdà, l'anunci dirigit per Igor Fioravanti ensenya un gos que espera amb pluja, espera amb vent i neu, espera de dia i de nit. I aleshores, arriba l'amo, amb el cap pelat. Es tracta d'una icona fàcilment assimilable al càncer. L'amo torna, content de poder-se retrobar amb aquest gos gràcies a la investigació. El missatge és clar: "La investigació és vida".

