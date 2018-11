La banca guanya la partida de les hipoteques al Suprem

Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada.

La vergüenza y la rabia deben convertirse en una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de novembre de 2018

Una decisió que enfonsa encara més (si és que era possible) la credibilitat del poder judicial espanyol. https://t.co/6Dly7kMkjd — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 6 de novembre de 2018

L’escàndol és absolut. El descrèdit del poder judicial espanyol, total. Al revés del tribunal de Gant (Valtonyc) i del Tribunal Europeu dels Drets Humans (Otegi), s’hi afegeix ara el canvi d’opinió del TS sobre hipoteques 5 dies després d’haver dit el contrari. Suprema injustícia https://t.co/Ewg6l3OYLz — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 6 de novembre de 2018

La decisión del Tribunal Supremo que sea el cliente quien pague los impuestos de las hipoteca, corrigiéndose a si mismo, creo que es un grave error de consecuencias sociales imprevisibles. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 6 de novembre de 2018

El caràcter antidemocràtic i classista dels més alts nivells de la judicatura espanyola es sintetitza avui: TEDH sentencia que membres de l’esquerra abertzale no van tenir judici just a l’AN i Sala C-A del TS canvia de sentit respecte a pagament d’impostos de les hipoteques. — Vidal Aragonés (@VidalAragones) 6 de novembre de 2018

Una cúpula judicial fuerte con los débiles y débil con los poderosos representa una grave crisis de legitimidad democrática. O se acometen reformas serias, o pronto no quedará nadie que crea en la justicia española #GanaLaBancahttps://t.co/5kF9GqOQ1T pic.twitter.com/BGWZiLLNVp — Ada Colau (@AdaColau) 6 de novembre de 2018

En caiguda lliure #TribunalSupremo — Ester Capella Farré (@estercapella) 6 de novembre de 2018

Després de dos dies de debat i incertesa, el Tribunal Suprem es decanta en favor de les entitats bancàries i diu que són els clients, i no els bancs, qui han de pagar l'impost per a la constitució d'hipoteques. Malgrat que el debat ha estat molt ajustat, finalment ha decidit rebutjar els tres recursos que tenia sobre la taula i deixa sense efecte la sentència que canviava la jurisprudència.Amb una votació que ha resultat molt ajustada -15 vots a favor i 13 en contra- tots els magistrats que han participat en el debat s'han anat pronunciant en una votació precedida per un intens debat sobre el fons del canvi legal. Entre d'altres elements, el Suprem havia d'aclarir les conseqüències que podia tenir la sentència del 16 d'octubre del mateix Suprem, que suposava un gir de 180º i que havia activat totes les alarmes. La banca, per la seva part, temia una pèrdua important de divises si la nova legislació es feia efectiva. La societat civil, per altra, observava amb expectativa una decisió que els podia beneficiar, fins i tot amb caràcter retroactiu.De fet, la convocatòria d'aquest ple extraordinari per part del president de la sala contenciosa-administrativa, Luís María Díez-Picazo, ha estat envoltada de polèmica pel fet que es tractés d'una sentència desfavorable als interessos de les entitats financeres, i ha generat incertesa jurídica durant setmanes sobre qui ha de pagar l'impost.La sentència de la secció segona de la sala contenciosa-administrativa del Suprem del passat 16 d'octubre havia d'obligar a canviar la jurisprudència que s'aplica des dels últims 20 anys. Determinava que és el banc qui ha de pagar l'impost que grava les escriptures de les hipoteques, i argumentava que l'únic interessat en inscriure la hipoteca és l'entitat bancària.La decisió es va fer pública el passat 18 d'octubre i va suposar un trasbals per a la banca, i els sis bancs espanyols de l'Íbex 35 van perdre més de 5.300 MEUR en borsa aquell mateix dia. El Sabadell va liderar les pèrdues, amb un 6,7% de caiguda, seguit de Bankinter (-6,27%), Bankia (-5,11%), CaixaBank (-4,54%), el BBVA (-2,70%) i el Santander (-2,05%).Díez-Picazo no va trigar ni 24 hores en fer una maniobra per frenar l'aplicació de la sentència. El president de la sala tercera del Suprem va emetre un comunicat el dia següent que transcendís el canvi de criteri de l'alt tribunal, on anunciava que portava aquesta decisió al ple de la sala tercera per debatre quina era la jurisprudència que s'havia d'aplicar. Tot i que la sentència era ferma i no revisable, el Suprem va paralitzar la deliberació d'assumptes sobre impostos hipotecaris. La decisió final, però, deixa sense efecte les decisions preses, tot i que el Suprem no donarà a conèixer els arguments fins els propers dies.El sindicat de tècnics d'Hisenda Gestha va calcular que, en cas que es donés la raó als clients, més de 235.000 catalans podrien reclamar la devolució de l'impost de les hipoteques constituïdes en els últims quatre anys i que, per tant, no han prescrit. El valor de les reclamacions sumaria uns 830 milions d'euros només al Principat. Al conjunt de l'Estat, la xifra s'enfila als 3.631 milions d'euros d'un milió i mig de reclamacions.Les reaccions a la decisió de l'alt tribunal no han tardat a arribar des de tots els sectors i famílies polítiques. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha lamentat que "guanyi la banca i perdin els ciutadans", i ha assegurat que, ara més que mai, la "independència del Tribunal Suprem està en entredit i la democràcia debilitada". Així mateix, ha instat la ciutadania a mobilitzar-se, tal com ja va anunciar el seu partit aquest dilluns. Concretament, Podem ha convocat una concentració dissabte a la tarda davant del Tribunal Suprem "en defensa de la justícia social, la independència judicial i la dignitat".També ha criticat la decisió el president del Parlament, Roger Torrent, i el del Govern, Quim Torra. El primer ha lamentat que "s'enfonsi encara més" la "credibilitat del poder judicial espanyol", mentre que Torra ho ha considerat un "escàndol absolut", i ha posat de manifest el "descrèdit del poder judicial espanyol", després del "revés el tribunal de Gant" sobre Valtònyc, i del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre Otegui. Per altra banda, el líder del PPC, Xavier García Albiol, també ho ha qualificat com un "greu error".El diputat de la CUP Vidal Aragonès també ha considerat que la decisió és de "caràcter antidemocràtic i classista", i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat que hi hagi una "cúpula judicial forta amb els dèbils i dèbil amb els poderosos".La consellera de Justícia, Ester Capella, és clara i concisa a través de Twitter. "En caiguda lliure", lamenta.Fins i tot la màxima autoritat judicial, el president del Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, va sortir a demanar disculpes als ciutadans, va reconèixer que el cas havia fet mal a la reputació del tribunal i va criticar que Díez-Picazo decidís fer un ple si ja hi havia tres sentències dictades. Segons Lesmes, caldria haver fet només una nota aclarint alguns aspectes però el president de la sala tercera no li va fer cas.L'associació Jutges i Jutgesses per la Democràcia ha valorat la decisió del Suprem i ha demanat la dimissió "immediata" del president de la sala tercera, Luís María Díez-Picazo, i la del president del Suprem. A més, ha apel·lat el Congrés per tal que actuï "en defensa dels consumidors".

