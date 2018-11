L'Observatori Contra l'Homofòbia vol que la Generalitat suspengui un acte d'Hazte Oír a Barcelona

L'Obervatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha instat la Generalitat a suspendre un acte convocat per l'associació ultraconservadora Hazte Oir divendres a Barcelona. L'acte porta per títol Marxisme, feminisme i LGTBI i segons els organitzadors servirà per explicar les "mentides LGTBI" i les connexions entre el "neomarxisme i la ideologia de gènere". L'entitat ja l'ha celebrat a altres ciutats de l'estat espanyol i ara l'OCH vol evitar que es repeteixi a Barcelona.L'Observatori considera que l'esdeveniment "podria contenir un clar discurs d'odi LGTBI-fòbic" que vulneraria la llei contra l'homofòbia "i els drets del col·lectiu", segons ha afirmat el seu president Joaquim Roqueta. Diversos col·lectius, com la Crida LGTBI, ja han convocat una concentració de rebuig a l'acte, previst per les vuit del vespre a l'Aparthotel Atenea de Les Corts.Amb l'acte de divendres els ultraconservadors volen tornar a Catalunya un any després que la Generalitat els multés amb 1.707 euros per vulnerar la llei contra l'homofòbia. El motiu, l'exhibició d'un autobús transfòbic amb el lema "Els nens tenen penis, les nenes tenen vulva. Ho diu la biologia. Respecte per a tothom. No al bullying".

