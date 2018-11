Un formatge català, el sisè millor del món

Les formatgeries catalanes han triomfat al certamen internacional World Cheese Awards . El formatge madurat de cabra ecològic de Mas El Garet de Tona ha estat reconegut com el sisè millor del món amb la medalla súper or. També s'ha reconegut amb una medalla d'or el seu formatge de pebre i una de plata pel Garrotxa.D'altra banda, també han guardonat la formatgeria Betara d'Olost que s'ha emportat un total de 7 medalles: un or, pel seu formatge de cabra farcellet; quatre plates pel seu formatge ecològic de cabra, blau atrevit, d'ovella ecològic i vaca ecològica; i dos bronze per l'ecològic de cabra amb cervesa ecològica i pel de vaca.A la cita, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Bergen (Noruega), s'hi han presentat 3.472 formatges de tot el món avaluats per més de 230 experts de 29 països. El World Cheese Awards és el certamen més important internacionalment en el sector del formatge. Entre els formatges que reben la súper medalla d'or es fa una selecció dels 16 millors que escull el jurat especialitzat. És aquí on el formatge Madurat de Cabra Ecològic Mas El Garet va assolir la sisena posició mundial.

Resultats dels formatgers osonencs 2018 SÚPER MEDALLA D'OR

Mas El Garet - Formatge madurat



MEDALLES D'OR

Betara - Formatge de cabra farcellet

Mas El Garet - Pebre Negre



MEDALLES DE PLATA

Betara - Formatge ecològic de cabra

Betara - Formatge Blau atrevit

Betara - Formatge d'ovella ecològic

Betara - Formatge de vaca ecològica

Mas El Garet - Garrotxa ecològic



MEDALLES DE BRONZE

Betara - Formatge ecològic de cabra amb cervesa ecològica

Betara - Formatge de vaca

