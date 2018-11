VÍDEO Catalunya, a les mítiques pantalles gegants de Times Square de Nova York

El joc de realitat virtual #LegendsofCatalonia per promocionar Catalunya a les mítiques pantalles de Times Square a Nova York. @turismecat pic.twitter.com/SCETOIEelB — Àngels Chacón (@angelschacon) 6 de novembre de 2018

Catalunya ha arribat a les grans pantalles de Times Square, a Nova York. En un vídeo publicat a Twitter per la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacó, es pot veure la campanya impulsada per la Generalitat i l' Agència Catalana de Turisme que busca promocionar el país com a destinació turística: el "Legends of Catalonia".Aquesta és la primera campanya d'aquest tipus: promocionar Catalunya com a destinació turística a través d'un joc de realitat virtual, com va explicar NacióDigital . Al voltant del joc, a més, s'ha dissenyat una campanya per promocionar Catalunya en un dels principals mercats turístics que ha crescut més: els Estats Units.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)