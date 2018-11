Almenys 40 detinguts per una trama d'explotació laboral de dones vietnamites

Almenys 40 persones a Catalunya en el marc de l'operació que la policia espanyola ha fet en col·laboració amb l'Europol aquest dimarts contra una organització criminal d'origen vietnamita acusada de tràfic i explotació laboral de dones. L'operació, que té lloc en diversos punts de l'Estat, continua oberta i no es descarten més detencions.



El gruix de l'operació es fa a l'àmbit metropolità de Barcelona, on va començar la investigació. Es desconeix el número de dones alliberades, algunes de les quals són menors d'edat. Alguns dels municipis on hi ha hagut escorcolls són Abrera, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Ripollet i Sant Vicenç dels Horts.





En el dispositiu hi participen agents de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals de la policia espanyola, tant de Barcelona com de la unitat central, en col·laboració amb l'Europol. El jutge ha decretat secret de sumari. Des del cos policial s'acusa l'organització de portar dones de la zona del Vietnam i explotar-les laboralment només a canvi del menjar, amb l'argument que havien de retornar el deute del trasllat. Segons la investigació, les dones arribaven enganyades i eren obligades a treballar en centres d'estètica.En el dispositiu hi participen agents de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals de la policia espanyola, tant de Barcelona com de la unitat central, en col·laboració amb l'Europol. El jutge ha decretat secret de sumari.

