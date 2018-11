Torra demana comparèixer al Parlament després de les peticions de presó de la Fiscalia

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat comparèixer davant del ple del Parlament arran de les peticions de penes de presó de la Fiscalia per a la cúpula del procés , efectuades divendres passat a través dels escrits d'acusació presentats al Tribunal Suprem i a l'Audiència Nacional. La intervenció de Torra s'haurà de validar en les reunions de demà dimecres al matí de la mesa de la cambra catalana i de la junta de portaveus. Torra, la setmana passada, va situar Pedro Sánchez com a "còmplice" de les demandes de presó del ministeri públic i va anunciar que l'independentisme li retirava el suport al president del govern espanyol, de manera que no tindria pressupostos.La compareixença, que tècnicament ha estat demanada per tractar assumptes d'actualitat "política i judicial", coincideix amb el ple del Parlament que ja hi havia previst i que s'hauria d'allargar fins divendres. Les peticions de presó de la Fiscalia -de fins a 25 anys per a Oriol Junqueras i d'entre 16 i 17 anys per als membres del Govern empresonats, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell- van sacsejar l'independentisme la setmana passada coincidint amb el primer aniversari de l'empresonament de part de l'executiu català. Torra, per exemple, va anar a Lledoners a reunir-se amb els set homes privats de llibertat i després, des de fora, va solemnitzar la retirada de suport a Sánchez.Un dels crits que més es va escoltar en les mobilitzacions de la setmana passada va ser el favorable a la "unitat", que es va multiplicar perquè Lluís Llach el va fer servir des del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada. En els últims dies, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han reprès el contacte per tal de pactar una estratègia unitària

