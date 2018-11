El sobiranisme es prepara per tornar a reprovar Felip VI al Parlament

El govern espanyol va confirmar divendres que portaria la reprovació a Felip VI al Tribunal Constitucional (TC), malgrat l'informe desfavorable del Consell d'Estat . El sobiranisme, però, no pretén variar el rumb respecte les crítiques a la monarquia i, de fet, JxCat i ERC ja han registrat una nova proposta de resolució que, de nou, torna a reprovar el rei espanyol, en aquest cas per la seva participació en l'operació d'estat per incentivar la fuga d'empreses després de l'1-O.Segons va revelar l'Ara, Felip VI va pressionar a multinacionals com la Seat i bancs perquè canviessin la seu després del referèndum, igual que dirigents del govern espanyol de Mariano Rajoy, que van reclamar-ho a nombroses empreses i van retirar de les entitats financeres catalanes els recursos que hi tenien ingressades les empreses públiques estatals. Unes accions que ara les forces independentistes volen denunciar formalment en seu parlamentària.El text registrat, que ja ha estat validat per la mesa de la cambra, serà votat a la comissió d'Empresa i Coneixement i, per ara, no ha entrat en l'ordre del dia de la reunió de la setmana vinent ni té data tancada. La part propositiva pretén reprovar "la participació del rei espanyol, Felip VI, en la campanya coordinada de pressions polítiques a entitats econòmiques", així com "les actuacions liderades i emparades pel llavors ministre d'Economia i actual vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos".Així mateix, la resolució vol condemnar "la campanya per a desestabilitzar l'economia catalana" i denunciar "el greu perill per a l'estabilitat econòmica i financera de Catalunya, i per extensió de l'estat espanyol i la zona euro". També insta els partits presents al Congrés a "exigir al govern espanyol una explicació clara, detallada i transparent sobre l'operació d'estat", donant suport a la creació d'una comissió d'investigació sobre aquesta qüestió al Congrés.JxCat i ERC esperen que els comuns donin suport a aquesta nova reprovació. De fet, va ser un text promogut per Catalunya en Comú Podem el que va ser finalment aprovat en ple i ara ha estat recorregut al TC. Barcelona en Comú també va votar a favor d'un text similar a l'ajuntament de la capital catalana promogut per la CUP.

