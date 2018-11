Els Mossos identifiquen un grafiter que pintava vagons a la L9 del metro

Els Mossos d'Esquadra han identificat aquesta matinada un grafiter que pintava un vagó del metro a l'estació de les Moreres de la L9 Sud, al Prat de Llobregat. La identificació arriba després que durant la matinada de dissabte a diumenge un grup de 35 grafiters bloquegessin un comboi a l'estació de Maragall de la L4 , a més d'agredir a diversos passatgers.Els Mossos no tenen constància que la identificació d'avui tingui relació amb l'incident de dissabte. En aquest cas, TMB informa que haurien estat cinc els grafiters que han accedit a la zona de vies de les Moreres. Els serveis de seguretat de l'empresa de transport metropolità n'ha retingut un, que posteriorment ha estat identificat per la policia. TMB ha avançat que denunciarà els grafiters per la via administrativa.D'altra banda, aquest dimarts un jutjat penal de Barcelona ha dictat una ordre d'allunyament a un grafiter a qui prohibeix acostar-se al metro de Barcelona durant mig any. L'home va fer pintades en dos cotxes de la línia 4 del metro a l'estació de La Pau l'any 2015.

