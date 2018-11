Condemna de 1.580 euros per agredir, vexar i amenaçar un menor transsexual

El jutjat penal 1 de Manresa ha condemnat el jove de Navàs (Bages) Iván Cobo a sis mesos de presó per un delicte d'odi per agredir en dues ocasions i insultar un menor d'edat de la mateixa localitat per la seva condició transsexual, entre setembre de 2016 i febrer de 2017. A més, també ha estat condemnat a pagar una multa de 1.080 euros i a indemnitzar la víctima amb 500 euros per "danys morals". La condemna de presó no es farà efectiva si paga la multa i la indemnització i no delinqueix durant els propers dos anys.La condemna arriba després que Cobo reconegués els fets davant la jutge i la defensa arribés a un pacte amb la fiscalia d'odi, l'única part acusadora en la causa. El jove també ha estat condemnat per un delicte lleu d'amenaces que farà que no pugui acostar-se ni comunicar-se amb la víctima durant dos anys i mig. A més, tampoc podrà treballar en feines d'àmbit docent, esportiu i d'oci durant cinc anys i mig.Els fets que es van jutjat comprenen un període de mig any, entre setembre de 2016 i febrer de 2017, en que el navassenc es va dirigir al menor, que llavors tenia entre 16 i 17 anys, en diverses ocasions amb expressions del tipus "maricon de merda" o "transsexual de merda", mostrant una actitud de "profund menyspreu i rebuig cap a les persones transsexuals".En dues ocasions l'acusat va arribar a agredir físicament el menor. Una vegada, amb una puntada de peu dirigida a la cara que no va arribar a impactar-li gràcies a la intervenció d'altres persones. Una segona, de nit, prop de casa de la víctima, quan el va bufetejar mentre el tenia agafat pel coll. En aquesta última ocasió, a banda dels insults que sempre li dirigia, el va amenaçar de mort a ell i la seva família.Aquesta situació d'insults i vexacions constants dia rere dia van causar a la víctima un quadre de neguit i ansietat, motiu pel qual el jutge determina la indemnització de 500 euros per "danys morals".Fins i tot, quan el cas ja es trobava en el jutjat i la jutge havia decretat una ordre d'allunyament, l'acusat es va acostar a la víctima per relativitzar les seves accions dient que "tot plegat ho havia fet de broma".

