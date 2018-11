Torra acusa l'Estat de voler «liquidar» l'acció exterior de la Generalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha carregat amb duresa contra el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, per voler "liquidar" l'acció exterior de la Generalitat amb les tarves diplomàtiques i tècniques contra la reobertura de les delegacions catalanes. Així s'ha expressat en un acte al Saló Sant Jordi per commemorar el trentè aniversari de les oficines econòmiques a l'estranger de la Generalitat. "Les xifres demostren que les exportacions han crescut més que mai durant el procés", ha ressaltat el dirigent independentista en el tancament de l'acte.Torra, que ha demanat comparèixer al Parlament després de les peticions de presó de la Fiscalia per als líders del procés durant l'anterior legislatura, ha elogiat la tasca de les oficines d'ACC1Ó i de les empreses catalanes que exporten. "Sou els millors ambaixadors del país", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha situat com a "estratègica" la internacionalització de l'economia. L'aposta catalana dels anys vuitanta ha derivat en "trenta anys d'èxit", segons ha resumit el dirigent independentista.Els resultats, ha apuntat el president, han estat "de rècord". "El mercat ja no és el local, ni Europa, sinó el món sencer", ha destacat Torra. Des de 1995, ha dit, les exportacions catalanes s'han multiplicat per quatre. "Les dades actuals són les millors de la història", ha indicat el dirigent independentista. Ara fa set anys, ha ressaltat Torra, que les vendes a l'exterior creixen. El nombre d'empreses exportadores augmenta des de fa quatre anys. La dinàmica "excel·lent" contrasta amb el "catastrofisme temerari" que fa l'Estat. "Felicitem-nos per aquesta dinàmica", ha recalcat.Torra ha demanat, en tot cas, que segueixin creixent les companyies que venen fora de les fronteres catalanes. "Cal consolidar l'exportació regular en el temps, i augmentar el volum de vendes a l'exterior de qui ja hi té presència", ha ressaltat el dirigent independentista. "L'èxit de les empreses serà l'èxit de l'economia catalana", ha apuntat, al mateix temps que defensava la "diplomàcia empresarial". "L'acció exterior és positiva. Hi ha qui vol liquidar-la. Ho veiem en el posicionament de l'Estat", ha denunciat, citant explícitament el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell."Ho hem vist en ingerències de la diplomàcia estatal", ha apuntat Torra. "També amb la retirada de dipòsits i la fuga d'empreses. Però no se n'han sortit. Les xifres demostren que durant el procés les exportacions han crescut més que mai, i la causa catalana és coneguda per més gent. Internacionalitzarem la causa política. Segur que hi ha dificultats, però l'objectiu s'ho val. Tenim mig Govern a la presó, i mig a l'exili. I això té un impacte internacional", ha assenyalat el dirigent independentista.La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha arrencat l'acte fent notar el context excepcional que viu el país arran de la judicialització del procés. En concret, ha esmentat els escrits d'acusació de la Fiscalia contra els nou dirigents empresonats i la resta de membres de l'anterior executiu, i també el procediment obert a l'Audiència Nacional contra l'anterior cúpula d'Interior i dels Mossos d'Esquadra. "Tot això no ho podem normalitzar", ha indicat Chacón des del Saló Sant Jordi.La dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha destacat la feina de les oficines econòmiques exteriors -un total de 40 arreu del món- i els 20.000 projectes realitzats al llarg dels últims 30 anys. La primera delegació es va obrir el 1988 a Tòquio, i l'última s'ha posat en marxa fa tan sols un any a Nairobi. "Són la primera via d'entrada per invertir", ha recalcat Chacón. Per cada euro invertit en oficines, segons les dades del Govern, se n'han generat 32 en exportacions i 17 en inversió estrangera. L'any 2003 hi havia 32.366 empreses exportadores i les dades de l'any pasat indiquen que n'hi ha 46.651.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)