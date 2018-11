Un estudi amb 1.200 embarassades avaluarà a Barcelona l'efecte de la contaminació sobre els fetus

n

Avaluar quins perjudicis comporta la contaminació atmosfèrica sobre els fetus. Aquest és l'objectiu de l'estudi impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, que pretén comptar amb la participació de 1.200 dones embarassades durant els pròxims dos anys.L'estudi serà pioner perquè la recollida de dades començarà durant el primer trimestre de gestació. Els treballs fets fins ara analitzaven les conseqüències de la contaminació atmosfèrica en el període prenatal de forma retrospectiva, un cop el nadó ja havia nascut. "Una part molt important consistirà a estudiar la placenta per intentar esbrinar si la 'fabricació' d'un cervell a la ciutat de Barcelona és diferent en funció de l'àrea on es viu l'embaràs", ha afirmat el director de l'estudi, Jordi Sunyer.El projecte rep el nom de Barcelona Life Study Cohort i hi col·laboren els hospitals de Sant Joan de Déu, el Clínic ,el de la Santa Creu i Sant Pau i la Universitat de Barcelona. Els responsables de l'estudi asseguren que els resultats obtinguts tindran molta rellevància, ja que uterç de la intel·ligència de les persones ve determinada per la formació del cervell en la vida fetal i també una part molt important de la salut cardiovascular i la predisposició a malalties metabòliques.El projecte es troba en la seva primera fase i els seus impulsors fan una crida a participar-hi a dones que es trobin en el primer trimestre d'embaràs i que resideixin a Barcelona o a Esplugues de Llobregat. Per fer-ho, es pot acudir a les consultes d'obstetrícia dels centres sanitaris participants.Les dones que hi accedeixin hauran de portar una motxilla durant 48 hores amb captadors i mesuradors de les partícules en suspensió a l'aire A la motxilla, també, durant el primer i el tercer trimestre de l'embaràs. També duran un GPS per documentar el recorregut que fan.

