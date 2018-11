L’Aeroport del Prat tanca una pista tot novembre per les obres del tren

L’Aeroport del Prat viurà uns dies amb canvis durant tot el mes de novembre. Amb una important reducció de l'activitat. Avui ha començat la fase decisiva d’obres per portar el tren a la T1, amb el pas de la tuneladora per sota de la pista central de la terminal, que estarà tancada durant els pròxims 20 dies.Un portaveu d’AENA ha assegurat aque la configuració que utilitzaren durant les obres és el funcionament que utilitzen “de nit o en època de temporada baixa”. A partir d’avui, els enlairaments dels avions es faran en la pista que està més propera al mar, mentre que els que aterrin ho faran en una pista creuada al costat de la pista tancadaEl tancament temporal de la pista central de la T1 comporta una reducció de les operacions de l’aeroport. El portaveu consultat per aquest mitjà ha explicat que “de 76 operacions que es fan per hora, amb aquesta configuració es reduirà a 46 operacions”. Això comportarà una baixada d’un terç de l’activitat.La pista estarà tancada des d’avui fins el 25 de novembre. La tuneladora excavarà 300 metres, 70 dels quals serà de la pista central. La clausura de la pista es degut al temor de que hi hagi algun problema amb els avions si s’utilitzés en un dia habitual.El portaveu ha confirmat que no hi ha previsió de cancel·lació de vols ni de cap problema pel tancament de la pista central. Des d’AENA, tampoc s’espera que hi hagi retards de la tuneladora.Després de molta feina prèvia, l’enllaç ferroviari encara la seva fase més important amb la unió entre la T2 i la T1, que també formarà part del ramal ferroviari del Prat del Llobregat amb l’aeroport.Aquesta excavació permetrà unir l’estació de Sants a Barcelona amb l’aeroport del Prat més ràpidament. Actualment, el trajecte durà al voltant d’uns 30 minuts i amb la finalització del nou enllaç ferroviari es reduirà a 19 minuts.

