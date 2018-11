Compromís denuncia que més de 12.000 peces de patrimoni valencià s'exposen fora de la comunitat

El senador de Compromís Carles Mulet ha advertit aquest dimarts que "aproximadament 12.081 obres de patrimoni cultural valencià es troben sota titularitat estatal i s'exposen fora de la comunitat". Aquesta situació l'ha portat a reivindicar la descentralització del patrimoni i que torni al seu lloc d'origen.De fet, Mulet ha xifrat en 11.908 peces del patrimoni valencià les que es troben al Museu Nacional d'Arts Decoratives , el Museu d'Antropologia, l'Arqueològic Nacional, el Nacional del Vestit , el Museu Cerralbo , el Museu Sorolla i Nacional del Romanticisme. "El patrimoni cultural de l'Estat pertany a tot l'Estat i no només a una ciutat", ha reivindicat el parlamentari de la coalició.Ja al mes de juliol, Compromís va presentar a la cambra alta una sol·licitud d'informació on demanava una llista detallada de tots i cadascun dels béns de procedència valenciana, exposats o en dipòsit, en museus estatals o dependents del govern espanyol fora del País Valencià."La resposta dels ministeris de Defensa, Foment i Cultura, que tenen més de 12.000 peces exposades en els seus museus, la majoria a Madrid, és realment molt feridor per a nosaltres", ha lamentat Mulet. També ha defensat que conèixer aquesta xifra és necessària perquè "els valencians sàpiguen com de centralista és la política cultural que practica el govern central".El senador ha dit que un museu madrileny i un valencià tenen "el mateix dret" de comptar amb patrimoni cultural, pel que ha exigit amb urgència una reformulació del model per un de més democràtic i que compleixi les recomanacions dels béns que es trobin en els seus llocs d'origen. "El territori valencià pot acollir museus de titularitat estatal", ha subratllat.

