Sánchez preveu celebrar un consell de ministres a Barcelona el 21 de desembre

NO ES NECESARIO

Per Gato Viejol el 6 de novembre de 2018 a les 18:03 1 0

Un Consejo de Ministros en Catalunya, ¿para que ? Esto no es un gesto, es una burla. Vayase a cenar con su amigo Iceta. No vengan Vd. y su equipito a ensuciar más el suelo de Barcelona que ya quedó bastante sucio con la visita del rey y de Rajoy. Dèjenos tranquilos. Saque los presos de la càrcel y que vuelvan los exiliados, Esto sería un gesto. No nos engañe como hicieron sus compañeros de partido, Gonzalez, Guerra, Zapatero, etc. porque Vds., tienen la misma credibilidad que C's, PP, Vox, etc. NINGUNA