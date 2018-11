El que està en joc als EUA: els nord-americans decideixen si consoliden Trump

Els nord-americans voten avui si avalen la presidència de Donald Trump o donen un toc d'atenció sever al seu líder . Entre aquestes dues opcions hi ha molts matisos, perquè les midterm són una suma d'eleccions molt diverses. Es renova el Senat en un terç, tota la Cambra de Representants i 36 governadors, a més d'eleccions locals i referèndums sobre diferents temes. Però, com passa en la política nord-americana des de l'elecció del 2016, tot gira entorn de Trump. El que està clar és que serà una nit llarga.El sistema polític nord-americà és presidencialista. Però amb un legislatiu també fort, acostumat a fer de contrapoder a la Casa Blanca. Actualment, el Congrés, que és bicameral, està en mans republicanes. Però això pot canviar en poques hores. El Senat, la cambra més rellevant, està partida gairebé per la meitat (51 republicans, 49 demòcrates). Del seu control depenen moltes de les designacions més rellevants de l'administració i del Tribunal Suprem.Aquest cop, els republicans juguen amb avantatge, ja que dels 35 escons que es renoven, 26 estan en mans demòcrates i només 9 en republicanes. A més, molts senadors demòcrates titulars ho són d'estats que van votar per Trump el 2016. El més previsible és que els republicans mantinguin la majoria i l'incrementin en un o dos senadors més. Si els demòcrates donessin la sorpresa, seria una debacle per Trump.La Cambra de Representants està en mans republicanes, però la majoria d'enquestes i analistes donen com a probable un gir cap als demòcrates. No seria una catàstrofe per Trump, però escenificaria una derrota i donaria moral als adversaris del president. El control de la Cambra, que es renova totalment cada dos anys, és important per aprovar els pressupostos.De cara a les presidencials del 2020, les expectatives han anat virant els darrers mesos. Els més pessimistes sobre el futur de Trump han hagut d'admetre que la possibilitat d'un Trump reelegit no és una ficció. El president té uns nivells d'acceptació baixos, d'entre el 40 i el 43%, però són superiors als de fa mesos i suficients per pensar en una campanya de reelecció. Però una seriosa ensopegada aquesta nit seria demolidora.Trump necessita una imatge guanyadora. Per cohesionar la seva base i per mantenir l'aliança de circumstàncies amb l'elit republicana. El president fa retallades d'impostos i nomena jutges conservadors i els republicans s'empassen els estirabots del magnat i suporten els aspectes que els desagraden del personatge, com la seva política aranzelària.Per saber cap a on miren els Estats Units a dos anys de l'elecció de Trump , tant important com el Congrés són els governs dels estats. Els republicans han construït la seva hegemonia a Washington després de moltes victòries locals i estatals. Aquí sí que hi pot haver un gir sensible, si els demòcrates s'apoderen del govern d'estats que van votar per Trump (Wisconsin, Michigan, Pennsilvània, Florida) o que no ho van fer per molt poc, com Minnesota.El que passi als estats, més que no pas al Senat o a la Cambra, dibuixarà un primer escenari per a les presidencials del 2020.

