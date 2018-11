Condemnen un grafiter a no acostar-se al metro de Barcelona en un any i mig

Així actuen els grafiters al metro. TMB diu que en té un miler d'identificats i denuncia que un grup va agredir tres passatgers a l'estació de Maragall la matinada de dissabte a diumengehttps://t.co/wcyozuJSGI pic.twitter.com/FpIQmLCcbE — btv notícies (@btvnoticies) 5 de novembre de 2018

Un jutjat penal de Barcelona ha dictat una ordre d'allunyament a un grafiter a qui prohibeix acostar-se al metro de Barcelona durant mig any. L'home va fer pintades en dos cotxes de la línia 4 del metro a l'estació de La Pau l'any 2015.Segons la sentència, que encara no és ferma, el condemnat, juntament amb un menor, hauria accedit cap a les 14 hores a la zona d'aparcament de l'estació de La Pau de la línia 4 del Metro, el juliol de 2015, i va fer pintades a dos vagons estacionats. El jutge conclou que es tracta d'un delicte de danys en béns d'ús públic.La sentència aplica la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor l'1 de juliol de 2015, -només quatre dies abans dels fets- i que estableix que les conductes que provoquen danys superiors als 400 euros no constitueixin només una falta, sinó un delicte.Amb aquesta modificació del Codi Penal, que eliminava les antigues faltes, les pintades al metro es consideraven habitualment com a infraccions administratives, i les companyies han estat demanant des de fa temps que es tipifiqui un nou il·lícit penal específic per als danys ocasionats en els mitjans de transport públicLa decisió judicial arriba només tres dies després que 34 grafiters protagonitzessin un nou acte vandàlic al metro de Barcelona , amb l'afegit que -per primer cop- es van produir agressions a passatgers.La sentència, avançada per la SER , també substitueix la multa de 1.080 euros imposada al grafiter condemnat per treballs en benefici de la comunitat, donada la insolvència de l'home, que tot i així haurà d'indemnitzar Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb 2.187 euros que calcula que va costar la neteja i la reparació dels vagons.Pel que fa a l'any de presó, el jutge també és favorable a suspendre la pena sempre que l'home no delinqueixi en els propers dos anys i pagui la indemnització prevista.A continuació, un vídeo que mostren com actuen els grafiters, penjat per ells mateixos a les xarxes socials:

