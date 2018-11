El Black Friday s'avançarà un dia a Barcelona amb la celebració de la Shopping Night

El Black Friday s'avançarà enguany un dia a Barcelona. La data prevista pel tret de sortida dels descomptes als comerços abans de la campanya de Nadal és el 23 de novembre però les botigues del centre de la capital catalana s'avançaran unes hores a la data, amb motiu de la celebració de la Shopping Night, el 22 de novembre.Serà la novena edició de la Shopping Night, que es viurà als establiments comercials del Passeig de Gràcia i dels carrers adjacents, des de l'avinguda Diagonal fins a la Gran Via. La iniciativa és promoguda per l'Associació Passeig de Gràcia amb el suport de l'Ajuntament.Des de les set de la tarda fins a la mitjanit, les protagonistes de l'esdeveniment seran les compres, la música, la gastronomia i la cultura. Tous, Santa Eulalia, Guess, Uno de 50, Mango, Oysho, Swarovski i Nike participaran un any més en la nit del comerç.A banda dels veïns del centre, l'associació tamé vol captar turistes i per això es repartiran díptics en anglès i francès amb les dades més rellevants i d’interès d’aquesta cita als punts d'informació turística de la ciutat.Set escenaris amb músicaMés enllà de les rebaixes, l'oferta musical es presenta com a gran reclam de la nit, amb set escenaris i Beatriz Luengo i MS Nina com a caps de cartell. Luengo és guanyadora d'un Grammy llatí mentre que MS Nina és un referent de la música trap i reggaeton.Per acompanyar la música, es podran degustar plats de xefs com Nandu Jubany o Carme Ruscalleda, per a qui la Shopping Night és "l’acte social per excel·lència on hi ve tothom".

