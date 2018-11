«Estimats Lluc i Joana»: el llibre amb les cartes de Junqueras als seus fills

El president d'ERC, Oriol Junqueras, publicarà un llibre amb una selecció de les cartes que ha enviat aquests mesos als seus fills, en Lluc i la Joana. Es titularà "Estimats Lluc i Joana. Contes des de la presó", i acompanyarà el número de desembre de la revista Sapiens , tal com ha informat TV3 "A la redacció vam quedar impressionats per la qualitat d'aquell material", explica la directora de la revista, Claudia Pujol. De les cartes, destaca que són contes "plens d'història i de tendresa" i recorda que Junqueras va ser un dels primers col·laboradors de la revista.Junqueras és a la presó des de fa més d'un any i la Fiscalia demana fins a 25 anys de presó per haver organitzat l'1-O. El judici és previst que comenci de cara al gener.

