L'ACM i l'AMI celebraran una jornada municipalista l'11 de gener

Les executives de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) s’han reunit aquest dimarts al migdia a la seu de l’ACM per debatre sobre l’actualitat política i accions futures. En aquest sentit, la quarantena d’alcaldes i alcaldesses que han participat a la reunió han acordat celebrar una jornada municipalista el proper 11 de gener de 2019.Aquesta trobada treballarà des del món local per un acord polític de país, la defensa dels drets i llibertats com a catalans, i el futur del municipalisme català. La jornada buscarà un consens i la participació de representants locals de diferents sensibilitats polítiques i ideològiques.La trobada entre les dues executives de l’ACM i l’AMI ha comptat amb la participació de Lluís Llach, nou president del Fòrum Cívic, Social i Constituent, que ha exposat les línies bàsiques de la plataforma que busca impulsar un debat ciutadà sobre el model de país. També s’ha conversat a través de videoconferència amb el conseller Toni Comín, director del Consell de la República del Govern català, que ha explicat les funcions de l’organisme i la seva tasca principal d’internacionalització de la causa catalana.Les executives de l’ACM i l’AMI també han aprovat una moció on es demana l’absolució dels presos i preses polítics, acusats per l’1-O. Aquesta moció es farà arribar a tots els ens locals catalans. La reunió entre les executives de l’ACM i l’AMI ha tingut lloc hores després que acompanyessin els expresidents Miquel Buch i Neus Lloveras a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a investigats per haver fomentat entre els alcaldes i alcaldesses el referèndum de l’1 d’octubre

