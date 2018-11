​A la recerca del millor xuixo del món

El xuixo és un dels elements més característics de Girona. Però quin és el millor xuixo de món? Un concurs internacional, en el marc del Fòrum Gastronòmic , intentarà resoldre aquesta qüestió. Ho farà el proper diumenge 18 de novembre en una de les activitats incloses a l' Any del Xuixo El Primer Concurs Internacional del Xuixo està dirigit exclusivament a professionals amb punt de venda. Per tant, totes les pastisseries i fleques hi estan convidades a participar. Un jurat de renom serà l’encarregat d’escollir el xuixo guanyador.El veredicte i el lliurament del premi serà diumenge 18 de novembre a les 17.15, just abans de l’inici de la ponència del xef Joan Roca. El guanyador obtindrà un premi de 1.500 euros, un guardó i la difusió mediàtica que acompanyarà el concurs. A més, passarà a formar part del jurat de la propera edició i participarà en el XuixCooking de dilluns 19 al costat del pastisser Abraham Balaguer i del cuiner Xavier Sagristà, al Fòrum Gastronòmic.Les inscripcions estan obertes i la data límit per tramitar-les és el 12 de novembre de 2018.

