​Satisfacció per la reubicació dels firaires a les Festes de Girona

L'Ajuntament de Girona ha valorat positivament la reducció de vehicles durant les Fires de Sant Narcís a l'interior de la Devesa, on hi ha les atraccions. Aquest any, es proposava als firaires instal·lar les seves caravanes a uns terrenys de Domeny, a menys d'un quilòmetre de les atraccions.En aquesta zona nova s'hi han instal·lat 30 caravanes, tot i que la capacitat era de 80. Palau ha explicat que aquesta setmana es reuniran amb els firaires per valorar el funcionament de les restriccions, però que la voluntat és acabar eliminant tots els vehicles de l'interior del parc.Per altra banda, també ha detallat que 40 atraccions han acceptat l'opció que els ha donat el consistori gironí d'allargar una setmana més la seva estada. Aquesta alternativa es va anunciar durant les fires, a causa de les queixes dels firaires per les pèrdues ocasionades pel mal temps. Durant la setmana hauran de tenir tancat, però la previsió és que el divendres a la tarda ja puguin obrir fins a mitjanit i dissabte i diumenge puguin quedar-s'hi tot el dia.Aquest any també s'ha estrenat un nou espai a la Copa, el punt lila. Una parada amb l'objectiu "d'assessorar, sensibilitzar i informar sobre situacions d'assetjament sexual i conductes incòmodes". En total s'hi han dirigit 1.300 persones i s'han repartit fins a 500 polseres amb el lema “només sí és sí”. A més, "no s'ha atès cap incident greu", ha reblat Palau, regidora de Salut i Dinamització del Territori de Girona.

Un concert de les festes. Foto: Albert Alemany

Fires de Sant Narcís 2018. Foto: Albert Alemany

El govern local ja ha anunciat que l'any vinent es tornarà a instal·lar aquest punt lila, davant de la bona resposta de públic que ha tingut. Un 78% de les persones ateses han estat "dones d'entre 18 i 25 anys".La pluja dels primers dies va "obligar a reprogramar" molts actes, tal com ha recordat Palau. De tota manera, el govern municipal ha fet un bon balanç perquè en la mesura del possible s'ha pogut trobar un espai per poder celebrar la majoria de les activitats previstes a l'aire lliure.Un dels equipaments que ha acollit part d'aquestes activitats és l'envelat, que fins ara es reservava als concerts amb orquestra i al sopar de la festa major. De tota manera, la regidora de Dinamització del Territori ha destacat que la pluja feia inviable fer l'audició de sardanes a l'exterior però va permetre "descobrir que un espai com l'envelat" podia acollir aquesta activitat i moltes altres.Per aquest motiu, Palau ja ha avançat que de cara a l'any ve es comptarà amb aquestes instal·lacions per "fer-hi més coses de les que es feien fins ara".Per altra banda, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) han realitzat fins a 72 atencions sanitàries durant les Fires de Girona en el recinte de concerts de la Copa. Només sis d'elles eren per intoxicacions etíliques i en cap cas es van atendre a menors d'edat.Aquesta xifra contrasta amb els 41 casos que es van produir durant l'any passat. Palau ha destacat que de les 72 persones ateses, només quatre van ser evacuades en un centre de salut i "cap d'elles per casos greus".La regidora ha apuntat que aquestes bones xifres podrien ser la resposta d'haver programat alguns dels concerts més populars a primera hora de la nit. Això hauria possibilitat que molts adolescents poguessin anar a veure el concert acompanyats dels seus pares, i per això s'hagués respirat "un caire més familiar a l'espai durant les primeres hores".Precisament els concerts de la Copa han aplegat a unes 55.000 persones al llarg dels deu dies de programació, en què hi han passat grups com Els Catarres, Els Amics de les Arts o Dr. Calypso, entre d'altres. D'altra banda, el consistori també ha destacat els 10.000 assistents als concerts de l'escenari situat a les escales de Sant Feliu. La regidora ha remarcat que aquesta bona xifra remarca la "consolidació" d'aquest espai.

