El Suprem no expulsarà Vox de l'acusació popular en el judici de l'1-O

El Suprem rebutja expulsar Vox de l'exercici d'acusació popular en el procediment contra els líders independentistes. Així ho ha confirmat aquest dimarts la sala segona de l'alt tribunal, que desestima d'aquesta manera la sol·licitud del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, perquè considera que ho permet el marc judíric vigent."El marc jurídic vigent autoritza la presència del partit polític Vox en l'exercici d'acció popular, amb totes les expectatives, càrregues i drets que són propis del seu estatus com a part", diu la interlocutòria. El Suprem recorda també que la doctrina constitucional i la jurisprudència de la Sala no donen el monopoli de l'acusació penal a la Fiscalia en aquests casos.Per últim, l'alt tribunal apunta que l'acusació popular té el deure d'actuar d'acord a les exigències de la bona fe, "però no és un tercer imparcial", i recorda que la Sala disposa dels mecanismes jurídics necessaris per impedir que qualsevol part en el judici "desbordi l'àmbit funcional que li és propi".

