Instagram bloqueja l'etiqueta #ullasteta2018, amb fotos de lactància materna

Demà comença la tercera Setmana de la Lactància Materna a Ullastrell , un seguit d'activitats que l'Ajuntament organitza a favor de la lactància materna. Entre les activitats previstes hi ha el ja tradicional concurs de fotografies a Instagram que consisteix a penjar imatges de lactància materna amb l'etiqueta #ullasteta2018.

Cartell de la tercera setmana de la lactància materna d'Ullastrell Foto: Cedida

A banda del concurs, que s'allargarà tota la setmana, Ullastrell ha preparat un programa amb diverses activitats sobre la lactància materna entre les quals destaca la conferència "Claus per afavorir una lactància exitosa", que es farà dimecres 7 de novembre a les 17 h, al Cucut. La xerrada anirà a càrrec de la infermera pediàtrica del CAP d'Ullastrell, Esther Guerrero.

Aquest matí però, la sorpresa ha arribat quan s'han trobat que Instagram ha bloquejat l'etiqueta. La regidora de comunicació i salut, Elisabeth Casanovas, en declaracions aha afirmat que desconeixen el perquè del bloqueig, ja que aquesta mateixa etiqueta s'ha fet servir en els últims anys, canviant-ne la data. "Mentre l'àmbit científic es promociona la lactància materna pels beneficis que té en els infants, les xarxes ho veten. És una incongruència total", ha assegurat Casanovas.Efectivament si es busca #ullesteta2017 o #ullesteta2016 es poden veure les imatges que s'hi van penjar per participar en el concurs. Com cada any, la imatge guanyadora és la que protagonitzarà el cartell de l'any següent.La responsable de salut del municipi considera que la paraula "teta" no és ni ofensiva ni de falta d'ètica. Davant d'aquesta situació, el consistori ha pres la decisió d'investigar què ha passat i canviar d'etiqueta per poder tirar endavant el concurs. La nova etiqueta és #somlallet. D'acord amb l'Ajuntament aquest concurs es fa amb la voluntat de mostrar, sensibilitzar i conscienciar a la població dels beneficis de la lactància materna.El divendres 9 de novembre es farà una altra conferència amb el títol "El paper de la parella en la lactància i la criança" a les 18.30 h, a la sala d'Exposicions del Casal, i anirà a càrrec de l'infermer pediàtric, Armando Bastida. Finalment diumenge 11 de novembre es farà un acte familiar amb música, dansa, massatges, jocs pessigolles i contes a la sala d'actes del Casal del poble.

