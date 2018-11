La Generalitat aposta per la producció i l'alimentació ecològiques

Un premi vincula escoles i agricultura ecològica



Els guardonats en aquesta sisena edició, amb 29 centres educatius participants, han estat l'Escola la Sardana (Badia del Vallès), l'Institut Vall de Llémena (Sant Gregori) i Institut Cap Norfeu (Roses). Un dels actes destacats en el marc de la Setmana Bio a l'escola és el lliurament del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica , creat per la Generalitat (Departaments d'Agricultura, Ensenyament i Territori) i l'Associació Vida Sana, que són uns guardons que serveixen per reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a promoure el coneixement de l'agricultura i l'alimentació ecològiques i especialment dels seus valors socials, econòmics i ambientals. En aquest enllaç, es poden consultar tots els premis i accèssits de les sis edicions del certamen

La Generalitat vol impulsar el sector de la producció i l’alimentació ecològiques per promocionar un estil de vida saludable entre els ciutadans. En un món on cada cop més es demostra la relació entre menjar bé i tenir una bona salut, el Govern dedica els seus esforços en fomentar pràctiques ecològiques per tal que els aliments saludables arribin a tothom. Igualment, està demostrat que el sistema de producció ecològic comporta tota una sèrie de beneficis ambientals que repercuteixen en un bon estat del nostre medi rural, al mateix temps que ofereix a la pagesia i agroindústria unes interessants oportunitats i perspectives econòmiques.Del 20 al 28 d’octubre, Catalunya va celebrar la Setmana Bio , amb l'objectiu de donar a conèixer la producció i l’alimentació ecològiques entre la població. Al llarg d’aquests dies es van celebrar un extens programa d’activitats per tot Catalunya, organitzades per les pròpies persones i entitats del sector (administracions locals, biblioteques, restaurants, minoristes, grans superfícies...), que aprofiten aquesta iniciativa per promocionar el concepte bio entre la població catalana.Es van programar cinc famílies d’activitats: visites a operadors ecològics, activitats comercials, activitats divulgatives, de restauració i gastronomia i a l’escola. Pel que fa a la visita a operadors ecològics, pagesos, ramaders i elaboradors de productes ecològics obren les portes de les seves explotacions per donar a conèixer in situ la seva feina i què són i com s’obtenen els productes que produeixen.A l’apartat d’activitats comercials, els comerços i botigues d’alimentació van oferir activitats relacionades amb els productes ecològics, com ara presentacions, promocions o tastos. Les activitats divulgatives, d’altra banda, agrupaven propostes orientades a informar sobre el sistema de producció ecològic i la qualitat d’aquest tipus d’aliments als consumidors. Es tracta de tallers, jornades i espais dedicats a la producció ecològica dins les biblioteques.A la família dedicada a la restauració i la gastronomia hi van participar restaurants, on es van poder tastar els productes, i es van fer tallers de cuina o un showcooking. Finalment, els centres educatius també van realitzar activitats relacionades amb l’alimentació ecològica i local orientades tant al seu alumnat com al conjunt de la seva comunitat educativa.

