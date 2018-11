Ciutadans considera que la sentència d'Estrasburg no pot «blanquejar» Otegi

Ciutadans considera que la sentència del Tribunal d'Estrasburg no pot "blanquejar" la trajectòria d'Arnaldo Otegi. Així ho ha assegurat el portaveu de la formació taronja, Carlos Carrizosa, que ha argumentat que, malgrat la decisió judicial que conclou que no va tenir un judici just, no es pot obviar que el dirigent de l'esquerra abertzale és una "persona totalitària membre d'una organització terrorista". Carrizosa ha vinculat directament Otegi a l'independentisme i ha recordat que dirigents com el president Quim Torra, Carles Puigdemont o el republicà Joan Tardà s'han fotografiat amb ell.El grup parlamentari liderat per Inés Arrimadas ha assegurat que la seva formació, "a diferència d'altres", respecta les sentències judicials vinguin d'on vinguin. Amb tot, ha considerat que el fet que Estrasburh hagi conclòs que no hi va haver imparcialitat en el judici és una "infracció procedimental". Ha afegit que Espanya és un dels països que "menys sentències condemnatòries té" d'Estrasburg i que d'altres com Bèlgica i Alemanya en tenen "moltes més".En el cas d'Otegi, ha insistit Carrizosa, s'ha determinat que "una magistrada estava contaminada però els altres no". Ciutadans ha lamentat que els independentistes es facin fotografies tant amb Otegi com amb "l'assassí" Carles Sastre.Amb tot, Carrizosa ha assegurat que "tant els feixistes com els criminals tenen dret a un judici just" i que queda demostrat que "els controls als quals se sotmet la democràcia espanyola funcionen".

