El Govern acusa els comuns de fer «xantatge» per vincular presos i pressupostos

L'escenari pressupostari, complex, està lluny de resoldre's. El Govern ha intensificat els contactes amb la CUP -autodescartada- i els comuns per trobar socis i tirar endavant els comptes catalans, però s'hi barregen els números de l'Estat i també els de Barcelona. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, s'ha mostrat molesta pel fet que -segons el seu punt de vista- els comuns hagi vinculat l'alliberament dels presos amb l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, que l'independentisme -per ara- no avala."Ens sorprenen declaracions com les de Joan Mena", ha apuntat Artadi, en referència a les paraules que va pronunciar ahir el portaveu de Catalunya en Comú . En concret, Mena va preguntar-se "en què ajudaria els presos" una pròrroga pressupostària dels comptes del PP. Aquest dimarts, els comuns han tornat a insistir en la necessitat de vincular l'escenari al Parlamernt i al Congrés dels Diputats , però la consellera ha descartat bescanviar les dues situacions. I, també, s'ha mostrat contrària a sumar a l'equació els pressupostos que portarà Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona.En tot cas, Artadi ha indicat que molt probablement hi haurà una pròrroga temporal dels comptes catalans, perquè encara no s'han portat al consell tècnic i, per tant, no poden ser avalats pel Govern almenys fins a finals de novembre. El tràmit parlamentari dura uns mesos i, per tant, ja seran avalats -o no- per la cambra durant el 2019.La decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre Arnaldo Otegi és una "constatació de com està la justícia espanyola", en paraules d'Artadi. La consellera de la Presidència ha destacat que l'argumentació del TEDH es basa en què el judici a Otegi no va ser "just", i ha observat "paral·lelismes" entre aquest cas i el dels dirigents independentistes que a principis del 2019 hauran d'afrontar un judici per rebel·lió Aquests paral·lelismes, ha apuntat, es fonamentarien en la recusació d'una magistrada que no va ser admesa a tràmit en el cas d'Otegi i que apareix en la sentència del TEDH sobre el cas del líder de l'esquerra abertzale.La reunió del Govern ha arrencat a les 8.30, una hora abans del que és habitual, per acompanyar Miquel Buch i Neus Lloveras fins a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per una causa vinculada amb el referèndum. "Donem suport a tots els encausats en aquesta persecució contra la democràcia, els drets i les llibertats", ha indicat Artadi abans d'explicar els acords de Govern, protagonitzats per tres consultes prèvies a la redacció de decrets o la modificació de normes ja existents.En primer lloc, l'executiu ha obert consulta prèvia per modificar els decrets que regulen la gestió del soroll ambiental. En segon terme, l'executiu ha iniciat la redacció del projecte de decret per crear el registre d'acords de custòdia del territori i, per acabar, s'ha obert consulta prèvia per elaborar el projecte de decret que regularà les escoles de música i dansa. També s'ha nomenat César Velasco com a nou director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya.

