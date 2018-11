El Govern veu «paral·lelismes» entre el judici a Otegi i la causa contra l'independentisme

▶ #Portaveu @elsa_artadi: “La decisió dels tribunal europeu dels drets humans és una constatació del com està la justícia espanyola. L’argumentació que fa el Tribunal és que el judici no va ser just, hi ha un paral·lelisme amb la situació actual” pic.twitter.com/rrf7ncjh8G — Govern. Generalitat (@govern) 6 de novembre de 2018

La decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre Arnaldo Otegi és una "constatació de com està la justícia espanyola", en paraules de la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. En la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, Artadi ha destacat que l'argumentació del TEDH es basa en què el judici a Otegi no va ser "just", i ha observat "paral·lelismes" entre aquest cas i el dels dirigents independentistes que a principis del 2019 hauran d'afrontar un judici per rebel·lió Aquests paral·lelismes, ha apuntat, es fonamentarien en la recusació d'una magistrada que no va ser admesa a tràmit en el cas d'Otegi i que apareix en la sentència del TEDH sobre el cas del líder de l'esquerra abertzale.La reunió del Govern ha arrencat a les 8.30, una hora abans del que és habitual, per acompanyar Miquel Buch i Neus Lloveras fins a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per una causa vinculada amb el referèndum. "Donem suport a tots els encausats en aquesta persecució contra la democràcia, els drets i les llibertats", ha indicat Artadi abans d'explicar els acords de Govern, protagonitzats per tres consultes prèvies a la redacció de decrets o la modificació de normes ja existents.En primer lloc, l'executiu ha obert consulta prèvia per modificar els decrets que regulen la gestió del soroll ambiental. En segon terme, l'executiu ha iniciat la redacció del projecte de decret per crear el registre d'acords de custòdia del territori i, per acabar, s'ha obert consulta prèvia per elaborar el projecte de decret que regularà les escoles de música i dansa. També s'ha nomenat César Velasco com a nou director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya.

