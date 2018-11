VÍDEO Detinguts quatre lladres que es feien passar per policies a l'AP-7

Detinguts quatre membres d'un grup d'origen bosnià que es feien passar per policies per perpetrar robatoris violents a l'autopista AP-7 https://t.co/3vFANGrazP pic.twitter.com/OfgpRtw0uj — Mossos (@mossos) 6 de noviembre de 2018

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4 de novembre quatre homes, d'entre 28 i 49 anys, veïns de Barcelona, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb violència, un delicte de lesions, dos delictes de robatori amb força, dos delictes de furt, tres delictes d'usurpació de funcions públiques i tres delictes contra la seguretat del trànsit.La policia tenia coneixement que des del dia 18 d'agost s'havien produït diversos robatoris amb violència al llarg de l'AP-7. Arran aquests fets, es va iniciar una investigació per identificar i desarticular aquest grup de delinqüents, que realitzava els robatoris mentre les víctimes dormien a l'interior dels seus vehicles a les àrees de servei de l'autopista.La banda tenia una alta mobilitat. Es desplaçaven des de l'Alt Empordà fins al País Valencià i podien fer fins a 700 quilòmetres en una sola nit per cometre els fets.Els lladres s'identificaven com a policies per guanyar-se la confiança de les seves víctimes, però si aquestes no acataven les ordres que els hi donaven o oposaven resistència, utilitzaven la força, agredint-les violentament.Aquests acostumaven a assaltar persones estrangeres que podien portar grans quantitats de diners en efectiu, ja que es trobaven de vacances.Durant la investigació els Mossos van trobar indicis que relacionaven aquest grup amb set fets ocorreguts entre el 18 d'agost i el 12 d'octubre. També van descobrir que utilitzaven una nau d'un polígon industrial de l'àrea metropolitana de Barcelona, com a residència temporal i per amagar el botí sostret.Després d'un dispositiu policial de vigilància i seguiment, el 4 de novembre es van detenir a Barcelona els 4 membres d'aquest grup d'origen bosnià i, a més es va fer una entrada i perquisició a la nau. Durant l'escorcoll els agents van localitzar més de 3.000 euros en efectiu, en diversa moneda tant d'euros com estrangera.A causa de la reincidència d'aquest grup i la gravetat dels fets, l'empresa Abertis autopistes ha col·laborat activament mitjançant els sistemes de videovigilància de l'autopista i s'ha presentat com a part perjudicada en el procés judicial, ja que n'és la principal afectada.Els detinguts, amb diversos antecedents, han passat el dia 5 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció 3 de Figueres, el qual ha decretat dues ordres d'allunyament a l'AP-7, per als principals implicats en el cas.

