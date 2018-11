Tortosa retira el monument franquista d'homenatge a la Guàrdia Civil del parc municipal

Fa 40 anys es va fer una Constitució "Prêt-à-porter".

Per Pau Casals el 6 de novembre de 2018 a les 13:46 0 0

No va ser dissenyada pels espanyols, i menys pels catalans, ja estava feta i "llesta per emportar". La van dissenyar els franquistes amb moltes condicions (per això la frase "atado y bien atado"), junts amb els comunistes i els socialistes que no volien altra confrontació com la del '36. I tot això decidit dins d'un entorn en què ETA matava centenars de persones cada any. Podem convenir que no era la millor situació per néixer una constitució "definitiva". Es va fer, perquè s'havia de fer alguna cosa. Però el que és del tot inaceptable és voler continuar imposar-la a 47 milions de persones, de las quals, les persones que ara tinguin menys de 61 anys NO LA VAN VOTAR. I els espanyols que la van votar, no van participar en la seva creació ni redacció. Només van votar. Franco feia només 3 anys que havia mort. La gent encara no sabia com es podia crear una constitució participativa i inclusiva. Durant la dictadura, quan els ciutadans volien parlar, la policía (los grises) y la guàrdia civil, els tancaven la boca a cops o els ficaven a la presó. Però ara sí que sabem com fer una constitució. S'hauria pogut reformar la Constitució fent-hi participar a la gent 15 ó 20 anys després del '78. Però no es va fer. L'estat espanyol volia continuar amb els beneficis econòmics i els privilegis del "Atado y bien atado". Com que l’estat no volia canviar res, Catalunya va aprovar al Parlament l’Estatut de 2006, que mantenia a Catalunya dins d’Espanya. Però El Tribunal Constitucional el va REBUTJAR. Doncs bé, d’aquella repressió va néixer encara més l'anhel de LLIBERTAT dels catalans. Els catalans volem una constitució participativa i inclusiva, sabem com fer-la i tenim un full de ruta per a tot un país. L'estat espanyol ha tingut l'oportunitat d'agrupar les nacions que el formen, creant una constitució NOVA, però com es governa des de Castella, continuen amb les formes del passat. Imposen les seves lleis i empresonant innocents. Ells parlen de presó i els catalans parlem de llibertats, Gran Diferència! Per això volem la Independència. Perquè volem viure en LLIBERTAT! Visca Catalunya!!