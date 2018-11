Els comuns vinculen el suport als pressupostos de la Generalitat a l'aprovació dels de l'Estat

Els comuns denuncien que estan sent víctimes d'un "pressing" per part del Govern per a l'aprovació dels pressupostos sense que ni tan sols s'hagin presentat. La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha assegurat que difícilment els seus vuit diputats podran donar suport als comptes que confecciona el vicepresident Pere Aragonès si no arriben partides com la de 2.200 milions d'euros que es preveuen si prosperen els pressupostos generals de l'Estat.Albiach ha insistit que els pressupostos han de ser "socials, feministes i ecologistes" i han d'incloure una reforma fiscal i tenir vocació de revertir retallades."Ens fa la impressió que seran un pedaç per sortir del pas després d'anys de retallades", ha afirmat la dirigent sobre les informacions dels comptes que han anat publicant els mitjans de comunicació. La líder parlamentària dels comuns ha assegurat, en aquest sentit, que els pressupostos generals de l'Estat poden ser la "vitamina" per tenir uns pressupostos de la Generalitat "saludables" que vagin més enllà de "gestos" en matèria de taxes universitàries, formació professional i educació infantil.La dirigent ha desgranat que els ingressos per a una major despesa social només poden venir de dues vies: a través de les partides dels pressupostos generals de l'Estat i dels ingressos que s'obtinguin d'una reforma fiscal. Albiach ha subratllat que la defensa de l'aprovació dels pressupostos acordats per Pedro Sánchez i Podem és "compatible" amb defensar la llibertat dels presos polítics.

