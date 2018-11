Manuel Bustos: «Em considero tan innocent com el primer dia»

L'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos assegura sentir-se "tan innocent com el primer dia". Així ho ha dit després de declarar en qualitat d'investigat davant la jutgessa que instrueix el cas Mercuri, Beatriz Faura, en considerar que forma part d’una entramat delictiu que va arreglar el concurs per adjudicar el servei de neteja i recollida de la brossa a la capital vallesana a l'empresa Smatsa, vinculada al Grup Vendex.Bustos governava a Sabadell quan es va signar el contracte amb Smatsa, una contractació que segons Faura va donar peu a diversos delictes, entre els quals contra l’administració pública, falsificació documental, frau electoral i blanqueig de capitals. Es tracta de la peça separada 28 del cas Mercuri, on la magistrada apunta que la investigació es va iniciar a partir de les presumptes irregularitats detectades en l’adjudicació del concurs públic.Segons la documentació, l'empresa, a més, hauria fet aportacions puntuals sense cap tipus de fonament legal. La més destacada seria l'aportació a fons perdut de 100.000 euros que Bustos va destinar per pagara un gran sopar durant la campanya de les eleccions municipals de 2011, les últimes a les quals va concórrer com a candidat, i que es va celebrar a la Pista Coberta d'Atletisme."Surto molt content", ha dit Bustos només creuar la porta de sortida del jutjat de Sabadell, afegint: "No sé a què he vingut". Per aquest motiu, i amb un to distès però amb presses, l'exalcalde ha ha afegit que es considera "tan innocent com el primer dia". Fonts de l'acusació han assegurat aque Bustos ha esgrimit els seus arguments de manera contundent i amb total fermesa.En el seu torn de declaració, Paco Bustos ha estat preguntat per les relacions personals existents entre els membres del govern local, el PSC i l’empresa Smatsa. "Tenia l’oportunitat de desvirtuar el que els Mossos d’Esquadra apuntaven a la causa, i la impressió és que no ho ha fet", considera l’advocat de l’acusació, Raúl Garcia Barroso.En aquest sentit, Paco Bustos ha negat l’amistat entre les parts, si bé no ha trobat arguments per justificar el fet que fessin viatges conjunts a destinacions com ara París. Sobre el gran sopar de campanya, Paco Bustos ha optat per disparar cap a qui era company seu de files i fins ara regidor del PSC, Cristian Sánchez. “Manuel Bustos ha dit que no formava part del grup que el va organitzar, però Paco Bustos ha apuntat a Cristian Sánchez, que llavors, al 2011, era el primer secretari del PSC a Sabadell”, ha apuntat Barroso.Pel que fa a les col·locacions de persones de confiança, properes, militants o directament familiars, Bustos ha assegurat que no hi havia un criteri de relació directa a l’hora de dur-les a terme, sinó que es buscava resposta i sortida a aquelles persones que se’ls adreçaven amb un problema determinat.Per altra banda, Barroso ha apuntat que hi ha altres membres del llavors govern del PSC i del partit que van fer viatges pagats per Samtsa, entre les quals l'actual candidata a l'alcaldia socialista, Marta Farrés. Per aquest motiu, no descarten la possibilitat de demanar que ella i altres persones puguin declarar en un futur.La jutgessa considera que en la relació entre el govern Bustos i Vendex hi ha "indicis de criminalitat, que no només corroboren els indicis inicials, sinó que a més han permès constatar que aquests formen part d’un entramat delictiu que es desenvolupava de forma concertada, organitzada i continuada en el temps per servidors públics de l’Ajuntament de Sabadell i membres del PSC i el grup empresarial Vendex a través del seu entramat empresarial”.Aixó, com a mínim entre 2009 i 2012, aquesta associació hauria constituint un “grup perfectament organitzat i concertat per a desenvolupar activitats il·licites amb el fi d’obtenir en favor seu un rèdit o benefici econòmic que afavoria, facilitava o organitzava l’adjudicació de serveis públics a alguna de les empreses del grup a l’Ajuntament de Sabadell (…) o altres ajuntaments governats pel PSC”.Així, s’oferien contraprestacions a canvi, com aportacions econòmiques o la retirada de multes de la zona blava, que gestionava Vendex, entre ells el famós sopar de la Pista Coberta d'Atletisme. Segons els indicis que observa la jutgessa Bustos consentia obertament l’organització, que estaria liderada pel seu germà Paco i Xavier Izquierdo, i en què també hi participaven el president del Grup Vendex, Gervasio Rolando, i el gerent de Smatsa, Eugenio Díaz.

