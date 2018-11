Hisenda reclama més de dos milions d'euros a Vargas Llosa

La Dependència Regional de Recaptació de Madrid, que depèn de l'Agència Tributària espanyola, ha reclamat a l'escriptor Mario Vargas Llosa 2,1 milions d'euros segons avança Vanitatis . L'equip jurídic de Vargas Llosa, que en els darrers anys s'ha destacat pel seu suport a diferents iniciatives espanyolistes, ha recomanat a l'escriptor mantenir el deute suspès per evitar que entri en fase executiva.Mentrestant, el guanyador del Premi Nobel del 2010 intentarà demostrar a través de la via administrativa que Hisenda s'equivoca en la seva reclamació. Això sí, Vargas Llosa ha hagut de demanar una hipoteca privada a Hisenda i posar com a aval l'escriptura de casa seva a Madrid. La setmana passada, l'escriptor va ser a Barcelona per apadrinar Manuel Valls , candidat de Ciutadans a l'alcaldia de la capital catalana.

