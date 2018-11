El Parlament arrenca sense Cs la investigació dels efectes del 155

El Parlament ha donat el tret de sortida a la investigació dels efectes del 155. La comissió que se n'ha de fer càrrec s'ha constituït aquest dimarts amb una absència: la de Ciutadans, que ni ha assistit ni ha assignat cap representant per participar-hi. L'òrgan, presidit pel diputat de Junts per Catalunya (JxCat) Antoni Morral, s'ha fixat com a objectiu fer balanç de la repercussió que ha tingut sobre les institucions i la societat catalana la suspensió de l'autonomia que va aplicar el govern de Mariano Rajoy i que va es va allargar des del 27 d'octubre de l'any passat fins al juny d'aquesta any.Els d'Inés Arrimadas ja van anunciar que no pensaven participar a la comissió d'investigació. Sí que ho fa el PP, però amb dures crítiques a l'objectiu que considera que persegueixen els independentistes. El diputat popular Santi Rodríguez ha acusat la majoria sobiranista del Parlament de voler fer un "escarni públic" sobre l'aplicació del 155 i ha demanat passar directament a la fase d'unes conclusions que considera que ja hi ha grups que tenen "escrites". Tot plegat, mentre el PSC, que va donar suport al 155, intenta exercir ara un paper moderat. La diputada socialista Alícia Romero ha demanat que la comissió tingui capacitat per "escoltar i empatitzar" i tingui una "mirada oberta" per veure si la intervenció de l'autogovern va tenir també "alguna conseqüència positiva".Tant Junts per Catalunya com ERC han negat que tinguin ja redactades aquestes conclusions. "No busquem la culpa, sinó saber què va passar i què no va passar, què ha suposat i què ha estat aturat. Si el 155 està ben aplicat o no", ha argumentat la diputada republicana Magda Casamitjana. La representant de JxCat Gemma Geis ha afegit que la voluntat és "escoltar tothom" per conèixer els "danys" provocats per la suspensió de l'autonomia.En aquesta mateixa línia s'han expressat els comuns, que han defensat que les compareixences siguin el màxim de plurals possibles. La diputada Elisenda Alamany ha recordat que els seus socis al Congrés, Podem i En Comú Podem, van presentar un recurs al Constitucional contra l'aplicació del 155 i que ara la comissió d'investigació ha de determinar si "aquells que defensen la llei i la Constitució es van adequar o no a la llei".La CUP, per la seva banda, ha demanat "investigar i entretenir-se" en analitzar com l'estat espanyol "per tal de defensar-se decideix rebaixar el seu nivell de democràcia". Carles Riera, que ostenta, a més, la vicepresidència de la comissió, ha demanat que es posi "llums i taquígrafs" sobre aquesta qüestió.

