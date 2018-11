Òmnium conjuga societat civil i partits en la plataforma unitària i de consens «som el 80%»

Presentació de la plataforma Som el 80%, encapçalada per Òmnium. Foto: Adrià Costa

Tres eixos marcaran la unitat i, segons Òmnium, ja són la base del consens de més del 80% de la població. Es tracta de la posada en llibertat "immediata" dels líders socials i polítics empresonats, la renúncia a les vies d'excepcionalitat jurídica, penal i processal que posi fi a la repressió, i l'inici d'una negociació "sincera". Aquests principis són transversals en una societat com la catalana, ha afirmat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, aquest dilluns durant l'acte de presentació de la plataforma. Per això, és aquesta entitat, la que abandera el seu naixement, que vol teixir nusos d'unitat entre reclams de la democràcia i la llibertat.Entre els adherits a la plataforma -ja més de 120 persones- consten polítics de diferents famílies polítiques -des de la CUP al sector catalanista del PSC o dels comuns-, així com activistes, persones del món de la cultura, periodistes o juristes. Entre els noms més mediàtics es troba David Fernández, Andreu Mas Colell, Bel Olid, Pep Guardiola, Xavier Domènech, Albano Dante Fachín, Joan Ignasi Elena, Dolors Camats, Arcadi Oliveres, Joan Manuel Traserras, Ernest Benach, Míriam Hatibi, Núria de Gispert, Pilar Rahola, Txell Bonet o Joan Rigol."Aquesta plataforma vol ser l'expressió d'una societat com la catalana, diversa i plural, i que no accepta la repressió", ha declarat Mauri. Una societat, ha dit, que no tolera que "la política passi pels jutjats i les presons", amb conseqüències que, tal com ha recordat, vulneren els drets humans i les llibertats. Per això, ha dit, "som el 80%" busca "apel·lar a una resposta àmplia" per decidir quina ha de ser "la resposta" de Catalunya davant d'això: "El que volem és diàleg i democràcia".En aquest punt, però, Mauri no ha entrat a valorar si, el que es busca, és motivar un referèndum pactat o altres vies. "No ens pertoca dir les solucions", ha aclarit pel que fa a Òmnium, que es presenta com l'entitat iniciadora però, en cap cas, es fa seva la plataforma. A més, ha remarcat, no és qüestió de posar "adjectius a les solucions polítiques", sinó de traçar camí cap a un mínim comú denominador d'aquell punts que tothom sosté, com són la defensa dels drets i les llibertats, el rebuig a la repressió i a la judicialització, i la defensa d'una solució política que, "de la manera que sigui", ha de passar perquè els ciutadans de Catalunya puguin "decidir i exercir democràticament el seu futur".Una tasca de cara endins, però també amb un clar reflex a l'externa. "En la mesura que a Catalunya tinguem capacitat de fer i mostrar transversalitat i unitat davant de la situació que vivim, això també pot ser un mirall de cara a la ciutadania d'arreu de l'Estat", ha afirmat Mauri, que ha volgut deixar clar que des d'allà "també arriba moltíssima sororitat".

Manifest Som El 80% i Adhesions by naciodigital on Scribd

