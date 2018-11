Els trasplantaments de ronyó amb cirurgia robòtica arriben a l'Hospital de Bellvitge

L'Hospital Universitari de Bellvitge ha realitzat durant el mes d'octubre tres trasplantaments de ronyó de donant viu amb cirurgia robòtica. És el tercer centre hospitalari de l'Estat que utilitza una tècnica pionera, després de la Fundació Puigvert i l'Hospital Clínic de Barcelona.La cirurgia robòtica permet reduir el risc d'infecció de les ferides produïdes en la intervenció. Només és necessària una incisió per col·locar l'òrgan i el cirurgià actua des d'una consola. Això fa possible que tingui una visió ampliada fins a 12 vegades de la zona on està intervenint i, per tant, pot fer moviments més precisos.Per ara, l'Hospital de Bellvitge prioritzarà l'ús de la tecnologia robòtica en els trasplantaments de donants vius més complexos. Actualment la tecnologia robòtica només permet abordar els trasplantaments de donants vius però el cap de la unitat d'Urologia de Bellvitge, Francesc Vigués, preveu que aviat es pugui utilitzar en el trasplantament d'òrgans procedents de cadàvers.

