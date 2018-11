El Tribunal d'Estrasburg sentencia que Otegi no va tenir un judici just

En roda de premsa a Brussel·les, després de conèixer-se la sentència, Otegi ha afirmat que aquesta demostra que "no hi ha estat democràtic" a Espanya, des del moment que "hi ha tribunals que no són imparcials, que construeixen acusacions que no es basen en la veritat i que són capaços de dictar sentències probablement sabent que són injustes". "No hi ha democràcia quan no hi ha tribunals justos i imparcials", ha raonat en aquest sentit.Otegi no s'ha mostrat gaire esperançatde rebre una reparació:"Ningú ens tornarà els sis anys i mig a la presó, jo vaig perdre la mare estant a dins", ha assenyalat. Si que ha confiat, no obstant, que la sentència del TEDH pugui tenir algun efecte en el cas dels "presos polítics catalans", que també s'enfronten a un "relat que no es veraç" i a una estratègia "política, anti-jurídica", segons ha afirmat"Els tribunals espanyols saben que hi ha instàncies superiors fora de l'Estat que revisaran en termes jurídics, i no polítics, les sentències i els procediments que s'estan posant en marxa", ha apuntat Otegi, al·ludint al judici de l'1-O.El cas, instat per la defensa d'Otegi buscava dilucidar si l'actuació de la magistrada Murillo al tribunal que el va condemnar pel cas Bateragune va vulnerar els seus drets fonamentals. La defensa va al·legar que la seva imparcialitat estava contaminada pel prejudici mostrat en un judici anterior contra ell.En concret, al·legava que durant el judici per l'homenatge al dirigent d'ETA Argala, Murillo va preguntar a Otegi si condemnava el terrorisme etarra i, davant la seva negativa a respondre, la magistrada va afirmar: "Ja sabia jo que no em respondria aquesta pregunta". Aquest comentari de la jutge, de fet, va ser un dels elements que el 2011 va portar el Tribunal Suprem a anular la sentència contra Otegi i a repetir el judici. L'alt tribunal va reduir la sentència de l'Audiència Nacional de 10 a sis anys i mig.