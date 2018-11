Dani Mateo reflexiona sobre la polèmica amb la bandera espanyola en 10 frases

L'humorista Dani Mateo ha reflexionat sobre la polèmica que ha originat un gag en què es mocava amb la bandera espanyola. En una entrevista a Rac1, Mateo s'ha mostrat sorprès pel rebombori que s'ha generat i ha explicat que ha rebut amenaces, sobretot a través de les xarxes socials. Una polèmica que ha arribat a límits insospitats: un cosí de Mariano Rajoy, Javier Celaya Brey, conseller d'Educació a Ceuta, va assegurar que donaria 1.000 euros a qui "trenqués la cara" a Mateo. En resposta, l'humorista ha dit que li sembla "impresentable". "Com si això fos el far west", ha lamentat.Aquí teniu un resum de l'entrevista en 10 frases:1. "Estem en un ambient de preguerra. O ens calmem tots o prendrem mal. De moment, jo estic prenent mal".2. "Hi ha amenaces brutals. Internet no coneix les amenaces de pa sucat amb oli. Al final estan convertint això en un tema real. Hi ha gent així pel carrer?3. "He pensat moltíssim en el que vam fer i penso que tampoc estava tan mal encaminat"4. "Vam denunciar l'estat d'ànim. El que li pot passar a un imbècil que es moca amb una bandera avui en dia. No sabia que no era un gag, era una performance que m'acabaria passant a la vida real".5. "Es pot fer humor de tot i respecto la decisió de les marques de retirar la publicitat però demano que també respectin la meva opinió".6. "En el moment en què em vaig mocar vaig pensar en la reacció de les xarxes".7. "Si el programa deixés de fer aquest tipus d'humor, tindríem un problema perquè ens estaríem autocensurant."8. "Soc la diana perfecte. No puc demanar perdó pel meu sentit de l'humor."9. "Entenc que el que fem és difícil. Aquest sentit de l'humor és complicat. No tothom l'ha d'entendre."10. "No puc entendre que vulguin que ni jo ni aquest tipus d'humor existeixi. Que no es pugui fer."

