L'Estat admet que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional marquen de prop Arran

L'Estat reconeix que les seves forces de seguretat fan un seguiment de l'organització juvenil Arran i, en especial, de les seves accions contra l'actual model de turisme arreu dels Països Catalans. Ho certifica el govern espanyol aquest dimarts en una resposta a diversos diputats de Cs publicada al Butlletí Oficial de les Corts Generals on també subratlla la importància que, segons afirma, té el turisme per a l'economia estatal.Al final del text, l'executiu central subratlla que "cal destacar que les forces i cossos de seguretat de l'Estat venen realitzant un seguiment dels diferents actes vandàlics que són reivindicats o atribuïbles a l'organització juvenil Arran, a fi de la seva investigació, aclariment i posada a disposició judicial dels seus autors, si procedís".Les accions van saltar a primera línia l'estiu del 2017 i aquest any, per exemple, han actuat en un bus turístic han pres i sortejat bicicletes de lloguer . Davant d'aquests fets, fins i tot la Generalitat ha optat per personar-se en una de les causes, així com l'ajuntament de Barcelona . Els crítics amb l'organització juvenil independentista, propera a la CUP, l'acusen de "turismofòbia", mentre que Arran argumenta que aquest model de turisme perjudica les classes populars catalanes En la resposta al Congrés, el govern espanyol subratlla que el turisme aporta l'11,2% del PIB i el 13,3% dels llocs de treball de l'Estat i defensa que "és important donar a conèixer el que suposa la indústria turística, ja que la negació del turisme no té cabuda en una economia com l'espanyola, amb tan elevada dependència d'aquesta activitat". Per això, aposta per "estudiar les mesures oportunes per posar fi als actes vandàlics", així com "intensificar la col·laboració público-privada per abordar les externalitats negatives del turisme" i per "coordinar les normatives que regulen els pisos d'ús turístic, amb la creació d'una taula de treball amb els diferents actors i administracions implicades".Així, afirma que aquests actes de "turismofòbia" s'han centrat en Barcelona, València i Palma i detalla que té controlats "actes com desplegament de pancartes, enganxada de cartells, convocatòries veïnals, manifestacions per reivindicar el dret a gaudir de la ciutat per part dels seus habitants, manifestacions disfressats de turistes i amb maletes tipus trolley, realització de pintades, tallers de pancartes contra la massificació turística, abordatge d'autobusos turístics, etcètera". Davant d'això, recorda que, des del 2011, l'Estat aplica el "Pla Turisme Segur" i, més recentment, ha passat a controlar de prop l'organització Arran.

Resposta del govern espanyol sobre les accions d'Arran contra el turisme. by naciodigital on Scribd

