GUIA Com seguir les «midterms» dels Estats Units?

Primer gran examen per a Donald Trump. Els EUA celebren avui les eleccions de mig mandat, les midterm election, en les quals es renova completament la Cambra de Representants (435 diputats) i un terç del Senat (35 de 100 diputats). També s'escullen 36 governadors a cada estat i 206 alcaldes, entre altres representants locals. Actualment, les dues institucions legislatives -Congrés i Senat- estan controlades pel Partit Republicà de Trump i, per tant, les eleccions d'avui són especialment rellevants perquè si passen a mans dels demòcrates , el president nord-americà podria veure bloquejada la seva agenda política.El més recomanable és informar-se per mitjans locals, a través de periodistes o corresponsals especialitzats, o analistes i experts. Twitter, en aquest cas, és un bon aliat si saps on buscar. Per seguir els resultats al minut amb gràfics interactius i opinions d'experts podeu seguir el The New York Times (a Twitter, @nytimes ) o el The Washington Post (a Twitter, @washingtonpost ). També la CNN i, en clau més republicana, FOX . A continuació, teniu l'emissió en directe de la CBS i Fox (arrenquen a les 23h i a les 00h, hora catalana).També podeu seguir periodistes eviats als Estats Units o de mitjans locals. En el cas de TV3, el corresponsal és Xesco Reverter , però també hi ha Dori Toribio , corresponsal Mediaset i molt activa a Twitter, o Eduardo Suárez , d'Univisión. A banda, a la xarxa s'ha activat el hashtag #midterms2018 per comentar la votació. També és interessant el portal Five Thirty Eight, especialitzat en dades i enquestes, i el periodista Nate Silver , que n'és l'editor en cap.Segons les últimes enquestes, la carrera pel Senat es decanta pel bàndol republicà, mentre que a la Cambra de Representats els demòcrates es podrien imposar amb una majoria ajustada. Tal com informa Cook Political Report, a la cambra baixa el partit republicà podria tenir fins a 195 congressistes i els demòcrates 192, però estarien en joc fins a 48 seients que podrien decantar la balança cap a una o altra banda. Calen un total de 218 escons per controlar la Cambra de Representants.Ian Lesser, expert del think tank German Marshall Fund avisa, però, que les enquestes poden ser "molt enganyoses" i pronostica un "resultat sorprenent" si hi ha una alta participació. Un escenari que no descarta tenint en compte "el calent debat" d'aquesta campanya. "Tothom està intentant dinamitzar la base en un moment en què la política nord-americana està molt polaritzada", assenyala.A pocs mesos per arribar a l'equador del seu mandat, Trump afronta aquestes eleccions com un examen a la seva figura. Segons Lesser, tots els ulls estan posats en els resultats als estats que van permetre la victòria de Trump en les últimes eleccions, com Michigan, Pennsylvania o Wisconsin, perquè poden ser "un indicatiu del seu suport, estabilitat i quant podria durar" a la Casa Blanca. És a dir, un test sobre les seves possibilitats per repetir mandat quatre anys més a les presidencials del 2020. A més, l'expert del German Marshall Fund assenyala que, si els demòcrates es fan amb les dues cambres, això faria "molt difícil" a Trump tirar endavant la seva agenda política.

