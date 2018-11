​La jutge processa la gerent del metro de València per l'accident de 2006

La jutge d’Instrucció número 21 de València, Nieves Molina, ha donat per conclosa la investigació sobre l’accident de la Línia 1 de Metrovalencia que el 3 de juliol de 2006 va causar la mort de 43 persones i en va deixar ferides 47, i ha processat a la que llavors era la gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, i set directius més de l’empresa en aquell moment.La magistrada ha pres aquesta decisió “vinculada” a l’ordre de l’Audiència Provincial de reobrir la causa, que la pròpia jutge havia arxivat en diverses ocasions, en considerar que hi havia indicis de delicte. El tribunal de la secció segona entenia que aquests responsables de FGV, en el seu àmbit de poder de decisió, havien de conèixer el traçat de la Línia 1 i els riscos inherents a la conducció.Així consta en un auto, facilitat pel Tribunal Superio de Justícia de la Comunitat Valenciana, en la que la magistrada fa un repàs a totes aquelles actuacions que ha portat a terme i en el que acorda la incoació de procediment abreviat. El text subratlla que “irremeiablement” no pot atendre les peticions de sobreseïment que havien sol·licitat els directius.Els processats, a més de Marisa Gracia, són Manuel Sansano, director d’Operacions; Juan José Gimeno, responsable d’Auditoria per a la Seguretat i Circulació; Luis Miguel Domingo Alepuz, cap de Tallers de València Sud; Sebastián Argente, cap de la Línea 1; Vicente Contreras, director adjunt de l’Explotació; Francisco García, director tècnic i membre del Comitè de Seguridat i Francisco Orts, responsable d’estudis i projectes en aquella data.La magistrada manté que l’accident va ocórrer com a conseqüència d’un excés de velocitat, que tots els paràmetres eren els correctes i que no es va infringir cap normativa laboral.

