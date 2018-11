La Fiscalia demana quatre anys de presó per robar un entrepà

Aquest dimarts arriba a judici un cas que crida l'atenció per l'inversemblant càstig que sol·licita la Fiscalia: 4 anys i 10 mesos de presó. Què ha fet, l'acusat? Robar un entrepà en un forn de Barcelona. I per què el ministeri fiscal demana una pena tan alta? Perquè considera que hi va haver "violència".Segons explica eldiario.es , la Fiscalia assegura en l'escrit d'acusació que l'home "va brandar un objecte metàlic tallant similar a una llauna de beguda trencada" i "va fer el gest de tallar" la dependenta de l'establiment per assolir l'objectiu: "Obtenir un benefici patrimonial il·lícit", és a dir, robar un entrepà.L'home va ser detingut pocs minuts després del robatori i va explicar als Mossos que havia trencat la llauna per fer-se talls als braços i "demostrar així que tenia gana". Per tant, hauria estat un furt sense violència i per poder menjar. Al judici, que se celebra avui, compareixeran com a testimonis les dues dependentes.

