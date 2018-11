La justícia belga ajorna el cas Valtònyc i demana un aclariment a Luxemburg

El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha ajornat pronunciar-se sobre el recurs de la Fiscalia de Flandes a la denegació de l'extradició de Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc. Els tres magistrats tenen dubtes sobre els delictes imputats per la justícia espanyola i per això ha demanat un aclariment al Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb seu Luxemburg.Segons ha explicat l'advocat de Valtònyc, Simon Bekaert, els jutges volen saber quina llei espanyola sobre enaltiment del terrorisme cal aplicar al cas del raper, si la del 2012, quan es van fer les cançons per les que se l'acusa, o la del 2015, que és "més severa". "El tribunal vol saber quina llei espanyola hem de considerar, la del 2015 o la que hi havia el 2012, i ha demanat a Luxemburg una resposta", ha dit Bekaert. Un cop tinguin la resposta de Luxemburg, decidiran sobre "el fons de la qüestió", ha afegit.Ara, el cas queda ajornat fins al 22 de gener, però els advocats veuen "poc probable" que ja hi hagi resposta de Luxemburg aquell dia.El raper ha rebut la decisió amb satisfacció. L'estat espanyol reclama el cantant per complir una pena de presó de tres anys i mig pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a Internet.A l'agost, la justícia belga ja va descartar l'extradició automàtica que l'Audiència Nacional va intentar marcant la casella de "terrorisme" en l'euroordre. El segon revés a Espanya va ser el 17 de setembre, quan un jutge del tribunal de primera instància de Gant va oposar-se a l'entrega de Valtònyc en considerar que el cas del raper s'emmarca dins de la llibertat d'expressió.A més, el mateix jutge va concloure que no hi ha doble incriminació, requisit de la normativa de l'euroordre per executar-la. És a dir, que els fets pels quals el cantant va ser condemnat a Espanya, no són delicte a Bèlgica, sinó que es consideren conductes atípiques, i per tant el cas no reuneix les condicions per extradir el mallorquí.La Fiscalia de Flandes Oriental però, que representa els interessos de l'estat espanyol en el procés a Bèlgica, va reaccionar el mateix dia presentant un recurs al tribunal d'apel·lació. Aquest dimarts, tres magistrats del tribunal s'han pronunciat sobre el recurs.El cantant ja ha presentat a Estrasburg una demanda contra Espanya per la seva condemna i hi ha inclòs les decisions que fins ara ha pres la justícia belga. En la demanda, presentada el mes passat, la defensa al·lega, principalment, que l'Estat ha vulnerat l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans, que recull el dret a la llibertat d'expressió.Així, en un procés paral·lel al de Bèlgica, el TEDH haurà de declarar, en primer terme, si la demanda és admissible i, si ho és, si Espanya ha violat o no el dret a la llibertat d'expressió condemnant el raper a tres anys i mig de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces.

