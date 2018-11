El Picapoll Negre del Bages, millor vi de la Guia de Vins de Catalunya 2019

El mateix vi ha obtingut tres guardons, Millor Vi del 2019, Millor Vi Negre i Millor Vi de Varietat. 114 cellers de totes les Denominacions d’Origen catalanes han ofert tastos de més de 200 referències –dels més de 1.400 vins tastats- puntuades per sobre dels 9,50 punts.

Picapoll Negre de l'Oller del Mas Foto: Oller del Mas El Picapoll Negre 2015 d'Oller del Mas, de la DO Pla de Bages, ha obtingut la puntuació més alta de l'onzena edició de la Guia de Vins de Catalunya, proclamant-se així millor vi de l'edició 2019 de la Guia.El mateix vi ha obtingut tres guardons, Millor Vi del 2019, Millor Vi Negre i Millor Vi de Varietat. 114 cellers de totes les Denominacions d’Origen catalanes han ofert tastos de més de 200 referències –dels més de 1.400 vins tastats- puntuades per sobre dels 9,50 punts.



La cerimònia de lliurament de premis de La Guia ha arrencat a les 11.30 del matí a La Sala Marquès de Comillas del Museu Marítim de Barcelona amb l’entrega de Premis als Millors Vins 2018 en un acte conduït pel periodista David Jobé, acompanyat pels creadors i autors de la Guia de Vins de Catalunya, Sílvia Naranjo i Jordi Alcover.



Els premiats d’enguany han estat els següents:

Premi La Guia 2019 al Millor Vi Negre i Millor Vi de l’edició: Picapoll Negre 2015, Celler Oller del Mas, DO Pla de Bages.



Metamorphika Sumoll Blanc Brisat 2017, Celler Costador, DO Catalunya i Masia Carreras Blanc 2016, Celler Martí Fabra, DO Empordà.

Premi La Guia 2019 al Millor Vi Blanc: Ex aequo

Premi La Guia 2019 Millor Vi Rosat: Ex aequo Escabeces 2016, Vinyes del Tiet Pere, DO Tarragona, Finca Olivardots Rosa d'Àmfora 2017, Vinyes d’Olivardots, DO Empordà, i Dido "La Solució Rosa" 2016, Celler Venus La Universal, DO Montsant.



Premi La Guia 2019 al Millor Vi Escumós 2019: Paratge Qualificat Turó d'en Mota 2004, Celler Recaredo, DO Cava.



Premi La Guia 2019 Millor Vi Dolç: Alta Alella 1981 Ismael Manaut, Celler Alta Alella, DO Alella.

En les categories de premis honorífics, els guanyadors han estat:



Premi La Guia 2019 Vi de Patrimoni: La Pell Negre 2017, Celler Lagravera, DO Costers del Segre.



Premi La Guia 2019 Vi de Cupatge Històric: Mestres Mas Via Vintage Brut Gran Reserva Mágnum 2000, Caves Mestres, DO Cava.



Premi La Guia 2019 Trajectòria: Pere Bonet i Ferrer

Enguany, com a novetat s’han afegit els premis a millors vins monovarietals de varietats autòctones:



Premi La Guia al Millor Carinyena Negra 2019: Vall Llach Mas de la Rosa Vi de Finca 2016, Celler Vall Llach, DOQ Priorat.



Premi La Guia al Millor Garnatxa Negra 2019, Ex Aequo: Venus de La Figuera 2014, Celler Venus La Universal, DO Montsant i Vi d'Altura Les Manyes 2015, Terroir al Límit, DOQ Priorat.



Premi La Guia al Millor Sumoll Negre 2019: Sumoll de Solergibert 2017, Celler Solergibert, DO Pla de Bages.



Premi La Guia al Millor Trepat Negre 2019: La Coma Trepat 2017, Celler Molí dels Capellans, DO Conca de Barberà



Premi La Guia al Millor Garnatxa Blanca 2019: Pla de Pey 2016, Vins El Tros, DO Terra Alta.



Premi La Guia al Millor Macabeu 2019: Brisat del Coster Macabeu 2017, Celler Mas Foraster, DO Conca de Barberà



Premi La Guia al Millor Moscatell 2019: Vinum Verum Muscat 2016, Terroir al Límit, DOQ Priorat.



Premi La Guia al Millor Parellada 2019: L'Home Peix 2017, Agrícola de Corbera d’Ebre, DO Terra Alta.



Premi La Guia al Millor Picapoll Blanc 2019: Foranell Picapoll 2016, Celler Quim Batlle, DO Alella.



Premi La Guia al Millor Xarel·lo Blanc 2019: Tiques 2017, Joan Rubió, vi sense DO.

Novetats d’enguany



Enguany, la Guia de Vins de Catalunya ha presentat una nova aplicació digital. Una eina disponible per sistemes Android i Apple a on poder consultar tots els vins de l’edició i poder fer cerques exhaustives d’estils de vins per zona, celler, tipus de vi, varietats, envelliments, anyades..., una eina innovadora, indispensable de consulta específica pel sector vitivinícola.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)