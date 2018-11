La jutge es renta les mans i no determina quant val Bon Preu

El conflicte entre els germans Font, propietaris de Bon Preu, està lluny d'acabar. La jutgessa del cas que havia de decidir si s'havia de procedir a la venda de mitja companyia, com demanava el vicepresident, Josep Font, o si s'havia de dividir els supermercats no ha determinat quant l'empresa ni tampoc quina quantitat haurà de pagar Joan Font , president de Bon Preu, al seu germà per al 50% de les accions.La jutge, tal com ha informat aquest dilluns La Vanguardia , ha comunicat la seva decisió als germans. Ha donat la raó a Joan, que atribueix tot el procés a la clàusula del grup en aquests casos de separació. "Si llegim els estatuts, observem que l'article 25 té la finalitat última d'eliminar la situació de bloqueig", apunta la sentència recollida pel diari del Grupo Godó.El plet entre els germans Font, doncs, continuarà. La sentència no resol res i, per tant, el cas continuarà viu en els jutjats. Aquest procés arriba després que els dos germans fessin auditories per separat per fixar un valor de la part que estava a la venda. La primera valoració de l'auditoria que va fer Josep era de 960 milions; mentre que la de Joan era de 380 milions.Se'n va fer una altra i amb consultores diferents, amb el resultat que la de Josep es fixava en 1.100 milions, mentre que la de Joan només en 600, i alhora avisava que en cas de venda, el valor del 50% seria només de 210 milions. Davant la impossibilitat d'arribar a un acord, finalment s'ha desembocat en un jutjat mercantil, que haurà de fixar una quantitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)