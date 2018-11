VÍDEO Torra celebra ballant els 125 anys de colònies a Catalunya

Aquest vespre hem fet un petit homenatge a les colònies que ens han deixat records inoblidables i cançons per a tota la vida. Apostem per potenciar l’educació en el lleure. #125anysdecolònies pic.twitter.com/9yA9Z0gT3a — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 5 de novembre de 2018

"Sou un engranatge imprescindible en el país que volem, divers, plural i inclusiu", ha dit el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la commemoració dels 125 anys de les colònies a Catalunya en un acte a Palau. El cap de l'executiu ha destacat que el Govern vol "garantir la continuïtat d'aquest model" perquè és "un actiu molt important" que "té una incidència directa i decisiva en la construcció de la identitat nacional".Torra ha assegurat que farà tot el que pugui per "reforçar" el model i "assegurar-ne el futur". L'acte celebrat al Palau de la Generalitat ha comptat amb el director de la Fundació Pere Tarrés, que ha indicat els reptes de les entitats. Diversos testimonis han explicat les seves vivències i s'han acabat cantant dues cançons. A part del cant, també hi ha hagut ball i el president, igual que la resta de consellers presents a l'acte, s'hi han sumat. Torra ho ha compartit a Twitter.

